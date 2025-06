Australian Open 2014, nelle qualificazioni avanza solo Starace

Tre sconfitte ed una sola vittoria, quella di Potito Starace, al suo secondo successo assoluto e consecutivo nello Slam australiano: il campano, dopo essere stato sotto 1-6 1-3 contro il portoghese Rui Machado, ha poi inanellato una serie di 5 games consecutivi nel secondo set, chiudendo la pratica sul 6-3, stesso punteggio con il quale ha vinto anche la terza e decisiva partita. Nell’ultimo e decisivo turno sfiderà il 30 enne Frank Dancevic, numero 122 del ranking Atp.

Netta sconfitta invece per il napoletano Lorenzo Giustino, battuto con un duplice 6-3 dal francese David Guez, ma al partenopeo va fatto un grande plauso per aver debuttato alla grande nelle qualificazioni di uno Slam: l’auspicio adesso è che per lui i progressi ci siano anche nel circuito Challenger ed Atp.

Fuori anche Alessandro Giannessi che era opposto all’olandese Thiemo De Bakker, vincente per 6-3 7-6; tra le donne fuori anche l’ultima superstite Natassja Burnett, battuta dalla svizzera Belinda Bencic per 6-1 7-5.

