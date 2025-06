Australian Open 2014, nel doppio avanzano Errani-Vinci e Bolelli-Fognini

In una giornata amara per il torneo di singolare, con le eliminazioni di Seppi, Knapp e Giorgi, agli Australian Open 2014 l’Italia può sorridere almeno nel torneo di doppio: dopo la qualificazione ottenuta ieri dalla Knapp in coppia con la Jankovic, nella giornata odierna sono arrivate le qualificazioni al secondo turno per Sara Errani e Roberta Vinci che hanno battuto la coppia anglo-tedesca Barthel-Moulton Levy per 7-5 6-2 in un match caratterizzato dall’alternanza di break e contro break nel primo set, con quello decisivo piazzato dalle azzurre sul 6-5 servizio avversarie nella prima frazione. Tutta in discesa la seconda parte con un netto 6-2.

Punteggio opposto invece quello ottenuto da Simone Bolelli e Fabio Fognini contro gli statunitensi Ryan Harrison e Sam Querrey: dopo il netto 6-2 del primo set con due break al terzo ed al quinto gioco, gli azzurri nel secondo set hanno rimontato dall’1-4 ed hanno piazzato il colpo decisivo anche loro nel dodicesimo game.

