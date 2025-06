Australian Open 2014, Nadal rischia al primo turno

I sorteggi degli Australian Open 2014 non si sono rivelati poi così agevoli per le teste di serie, sia nel tabellone maschile che in quello femminile: a rischiare più di tutti sarà addirittura il numero uno del seeding Rafa Nadal, opposto all’insidiosissimo Bernard Tomic, a suo agio sulla superficie veloce di casa sua. L’enigma per le condizioni del mancino di Manacor e le puntuali sorprese che regala lo Slam aussie, aumentano l’incertezza sul primo incontro dello spagnolo.

Restando nel tabellone maschile, tra le altre sfide in bilico c’è anche quella tra il canadese Milos Raonic e lo spagnolo Gimeno Traver, da sempre un osso duro per tutti, così come non se la vedrà bene il francese Gilles Simon contro il tedesco Daniel Brands. Nella parte alta del tabellone ahinoi rischia molto anche Andreas Seppi contro Leyton Hewitt, mentre in quella bassa c’è pericolo per Tommy Robredo contro Lukas Rosol.

Tra le donne le insidie maggiori riguardano anche in questo caso le azzurre, con la Vinci e la Errani che rischiano rispettivamente contro la Zheng e la Goerges; in pericolo anche la ceca Safarova contro l’israeliana Glushko, così come la russa Makarova contro Venus Williams. Nella parte bassa la spagnola Medina Garrigues non avrà vita facile contro la statunitense Vania King, così come l’estone Kanepi contro la spagnola Muguruza.

