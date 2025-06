Australian Open 2014, la Pennetta vola agli ottavi!

Una Pennetta in gran forma si sbarazza agevolmente della tedesca Mona Barthel, classe 1990 e numero 39 al mondo, approdando per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale degli Australian Open: la brindisina si è imposta in due set con il punteggio di 6-1 7-5.

Nel primo set Flavia strappa il servizio in apertura, poi al quinto ed al settimo gioco, mostrando grande autorevolezza; più incertezza nel secondo set con la Pennetta che manca tre palle break nel secondo game e perde il servizio sul 2-2 per poi piazzare il contro break nel gioco successivo. La Barthel però non molla e si porta sul 5-3, con la Pennetta al servizio sotto 0-30. Da quel momento Flavia piazza una serie di 16 punti a 7 che le valgono il 7-5 finale e la vittoria.

Successo anche per il doppio Errani-Vinci al secondo turno contro il duo Kanepi-Voracova con il punteggio di 1-6 6-1 6-1 e per Andreas Seppi e Potito Starace contro i tedeschi Kamke e Mayer per 7-6 6-4; avanza anche Daniele Bracciali in coppia con l’ucraino Dolgopolov con un 7-6 4-6 6-3 alla coppia israeliana Jonathan Erlich-Andy Ram.

