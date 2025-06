Australian Open 2014: juniores, in corsa Pellegrino e Paolini

Nel torneo juniores degli Australia Open, Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del tabellone femminile, eliminando al secondo turno la thailandese Kamonwan Buayam con lo score finale di 6-0 4-6 6-3. Al terzo turno, l’ultima azzurra superstite del torneo singolare, affronterà la vincente tra la svizzera Jil Belen Teichmann e la testa di serie numero 2, la serba Ivana Jorovic.

Nel torneo maschile eliminato Matteo Berrettini, battuto in tre set dal polacco Kamil Majchrzak, testa di serie numero 9 per 3-6 6-4 6-4. Resta in corsa al secondo turno Andrea Pellegrino, vincitore nel 2013 al Torneo Avvenire.

RISULTATI

“Australian Open Junior Championships 2014”

Melbourne, Australia

18-26 gennaio, 2014

Grade A – cemento

SINGOLARE MASCHILE

Primo turno

Ryotero Matsumura (JPN) b. (q) Jacopo Stefanini (ITA) 62 57 63

(16) Naoki Nagawaka (JPN) b. (q) Mirko Cutuli (ITA) 61 60

(q) Matteo Berrettini (ITA) b. Clement Geens (BEL) 67 (4) 62 63

(q) Andrea Pellegrino (ITA) b. Sora Fukuda (JPN) 57 61 63

Jaume Antoni Munar Clar (ESP) b. (6) Filippo Baldi (ITA) 76 (2) 76 (9)

Secondo turno

(9) Kamil Majchrzak (POL) b. (q) Matteo Berrettini (ITA) 36 64 64

(q) Andrea Pellegrino (ITA) c. (12) Duckhee Lee (KOR)

SINGOLARE FEMMINILE

Primo turno

(q) Natalie Novotna (CZE) b. Beatrice Lombardo (ITA) 62 63

(5) Fiona Ferro (FRA) b. Giorgia Brescia (ITA) 75 06 62

Denstanee Aiava (AUS) b. Verena Hofer (ITA) 75 62

Jasmine Paolini (ITA) b. Michaela Gordon (USA) 62 16 64

Secondo turno

Jasmine Paolini (ITA) b. Kamonwan Buayam (THA) 60 46 63

Terzo turno

Jasmine Paolini (ITA) c. vincente Jil Belen Teichmann (SUI) – (2) Ivana Jorovic (SRB)

DOPPIO MASCHILE

Primo turno

Andrea Pellegrino/Jacopo Stefanini (ITA) c. Zhuoyang Qiu/Wei Qiang Zheng (CHN)

Filippo Baldi/Johannes Haerteis (ITA/GER) b. Harry Bourchier/Daniel Nolan (AUS) 63 26 10-1

Matteo Berrettini/Mirko Cutuli (ITA/ITA) c. (4) Danil Medvedev/Roman Safiullin (RUS)

DOPPIO FEMMINILE

Primo turno

(6) Kamonwan Buayam/Sara Tomic (THA/AUS) b. Georgia Brescia/Julia Grabher (ITA/AUT) 60 61

Naiktha Bains/Olivia Tjandramulia (AUS) b. Verena Hofer/Beatrice Lombardo (ITA) 63 62

