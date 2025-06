Australian Open 2014, il programma della seconda giornata

ROD LAVER ARENA ora locale 11

Women’s Singles – Round 1

Johanna Larsson (SWE) vs. Victoria Azarenka (BLR) [2]

Men’s Singles – Round 1

James Duckworth (AUS) vs. Roger Federer (SUI) [6]

Men’s Singles – Round 1

Andreas Seppi (ITA) [24] vs. Lleyton Hewitt (AUS)

ROD LAVER ARENA ora locale 19

Men’s Singles – Round 1

Rafael Nadal (ESP) [1] vs. Bernard Tomic (AUS)

Women’s Singles – Round 1

Bethanie Mattek-Sands (USA) vs. Maria Sharapova (RUS) [3]

HISENSE ARENA ora locale 11

Women’s Singles – Round 1

Lourdes Dominguez Lino (ESP) vs. Caroline Wozniacki (DEN) [10]

Men’s Singles – Round 1

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [10] vs. Filippo Volandri (ITA)

Women’s Singles – Round 1

Agnieszka Radwanska (POL) [5] vs. Yulia Putintseva (KAZ)

Non prima delle 17 ora locale Men’s Singles – Round 1

Andy Murray (GBR) [4] vs. Go Soeda (JPN)

MARGARET COURT ARENA 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Katarzyna Piter (POL) vs. Simona Halep (ROU) [11]

Women’s Singles – Round 1

Francesca Schiavone (ITA) vs. Dominika Cibulkova (SVK) [20]

Women’s Singles – Round 1

Jelena Jankovic (SRB) [8] vs. Misaki Doi (JPN)

Men’s Singles – Round 1

Rhyne Williams (USA) vs. Juan Martin Del Potro (ARG) [5]

MARGARET COURT ARENA 7:00 PM

Men’s Singles – Round 1

Ryan Harrison (USA) vs. Gael Monfils (FRA) [25]

SHOW COURT 2 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Marinko Matosevic (AUS) vs. Kei Nishikori (JPN) [16]

Men’s Singles – Round 1

Fernando Verdasco (ESP) [31] vs. Ze Zhang (CHN)

Women’s Singles – Round 1

Andrea Petkovic (GER) vs. Magdalena Rybarikova (SVK) [32]

Women’s Singles – Round 1

Sloane Stephens (USA) [13] vs. Yaroslava Shvedova (KAZ)

SHOW COURT 3 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Carla Suarez Navarro (ESP) [16] vs. Vania King (USA)

Women’s Singles – Round 1

Camila Giorgi (ITA) vs. Storm Sanders (AUS)

Men’s Singles – Round 1

Nick Kyrgios (AUS) vs. Benjamin Becker (GER)

Men’s Singles – Round 1

Thanasi Kokkinakis (AUS) vs. Igor Sijsling (NED)

COURT 5 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Michal Przysiezny (POL) vs. Horacio Zeballos (ARG)

Women’s Singles – Round 1

Zarina Diyas (KAZ) vs. Katerina Siniakova (CZE)

Men’s Singles – Round 1

Michael Berrer (GER) vs. Michael Llodra (FRA)

Women’s Singles – Round 1

Tadeja Majeric (SLO) vs. Ajla Tomljanovic (CRO)

COURT 6 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Alize Cornet (FRA) [25] vs. Polona Hercog (SLO)

Men’s Singles – Round 1

Martin Klizan (SVK) vs. John Isner (USA) [13]

Men’s Singles – Round 1

Benoit Paire (FRA) [27] vs. Frank Dancevic (CAN)

Women’s Singles – Round 1

Olivia Rogowska (AUS) vs. Mariana Duque-Marino (COL)

COURT 7 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Philipp Kohlschreiber (GER) [21] vs. Aljaz Bedene (SLO)

Women’s Singles – Round 1

Kristina Mladenovic (FRA) vs. Stefanie Voegele (SUI)

Women’s Singles – Round 1

Kaia Kanepi (EST) [24] vs. Garbine Muguruza (ESP)

Men’s Singles – Round 1

Daniel Brands (GER) vs. Gilles Simon (FRA) [18]

COURT 8 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Milos Raonic (CAN) [11] vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP)

Women’s Singles – Round 1

Kurumi Nara (JPN) vs. Shuai Peng (CHN)

Women’s Singles – Round 1

Nadiya Kichenok (UKR) vs. Ayumi Morita (JPN)

Men’s Singles – Round 1

Marin Cilic (CRO) vs. Marcel Granollers (ESP)

COURT 10 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Christina McHale (USA) vs. Yung-Jan Chan (TPE)

Men’s Singles – Round 1

Blaz Rola (SLO) vs. Federico Delbonis (ARG)

Men’s Singles – Round 1

Roberto Bautista Agut (ESP) vs. Tim Smyczek (USA)

Women’s Singles – Round 1

Paula Ormaechea (ARG) vs. Karin Knapp (ITA)

COURT 11 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Jimmy Wang (TPE) vs. Yen-Hsun Lu (TPE)

Men’s Singles – Round 1

Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR)

Women’s Singles – Round 1

Timea Babos (HUN) vs. Anna Schmiedlova (SVK)

Women’s Singles – Round 1

Chanelle Scheepers (RSA) vs. Yvonne Meusburger (AUT)

COURT 13 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Su-Wei Hsieh (TPE) vs. Barbora Zahlavova Strycova (CZE)

Men’s Singles – Round 1

Radek Stepanek (CZE) vs. Blaz Kavcic (SLO)

Men’s Singles – Round 1

Robin Haase (NED) vs. Donald Young (USA)

Women’s Singles – Round 1

Elina Svitolina (UKR) vs. Svetlana Kuznetsova (RUS) [19]

COURT 15 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Galina Voskoboeva (KAZ) vs. Irina-Camelia Begu (ROU)

Women’s Singles – Round 1

Carina Witthoeft (GER) vs. Mandy Minella (LUX)

Women’s Singles – Round 1

Olga Govortsova (BLR) vs. Ying-Ying Duan (CHN)

Men’s Singles – Round 1

Tobias Kamke (GER) vs. Jack Sock (USA)

COURT 19 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Bradley Klahn (USA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) [22]

Women’s Singles – Round 1

Teliana Pereira (BRA) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [29]

Men’s Singles – Round 1

Somdev Devvarman (IND) vs. Feliciano Lopez (ESP) [26]

Women’s Singles – Round 1

Bojana Jovanovski (SRB) [33] vs.Jana Cepelova (SVK)

COURT 20 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Dusan Lajovic (SRB) vs. Lucas Pouille (FRA)

Men’s Singles – Round 1

Thomaz Bellucci (BRA) vs. Julian Reister (GER)

Women’s Singles – Round 1

Sorana Cirstea (ROU) [21] vs. Marina Erakovic (NZL)

COURT 22 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Peter Gojowczyk (GER) vs. Victor Hanescu (ROU)

Women’s Singles – Round 1

Lesia Tsurenko (UKR) vs. Varvara Lepchenko (USA)

Men’s Singles – Round 1

Vincent Millot (FRA) vs. Wayne Odesnik (USA)

