Australian Open 2014, il programma della prima giornata

Day 1: Monday 13 January

ROD LAVER ARENA 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Angelique Kerber (GER) [9] vs.Jarmila Gajdosova (AUS)

Men’s Singles – Round 1

Alejandro Gonzalez (COL) vs. David Ferrer (ESP) [3]

Women’s Singles – Round 1

Samantha Stosur (AUS) [17] vs. Klara Zakopalova (CZE)

ROD LAVER ARENA 7:00 PM

Men’s Singles – Round 1

Lukas Lacko (SVK) vs. Novak Djokovic (SRB) [2]

Women’s Singles – Round 1

Serena Williams (USA) [1] vs. Ashleigh Barty (AUS)

HISENSE ARENA 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Stanislas Wawrinka (SUI) [8] vs. Andrey Golubev (KAZ)

Women’s Singles – Round 1

Na Li (CHN) [4] vs. Ana Konjuh (CRO)

Women’s Singles – Round 1

Kiki Bertens (NED) vs. Ana Ivanovic (SRB) [14]

Not Before: 5.00pm Men’s Singles – Round 1

Jordan Thompson (AUS) vs. Jerzy Janowicz (POL) [20]

MARGARET COURT ARENA 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Ekaterina Makarova (RUS) [22] vs. Venus Williams (USA)

Men’s Singles – Round 1

Tomas Berdych (CZE) [7] vs. Aleksandr Nedovyesov (KAZ)

Women’s Singles – Round 1

Julia Goerges (GER) vs. Sara Errani (ITA) [7]

Women’s Singles – Round 1

Luksika Kumkhum (THA) vs. Petra Kvitova (CZE) [6]

MARGARET COURT ARENA 7:00 PM

Men’s Singles – Round 1

Marcos Baghdatis (CYP) vs. Denis Istomin (UZB)

SHOW COURT 2 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Heather Watson (GBR) vs. Daniela Hantuchova (SVK) [31]

Men’s Singles – Round 1

Nicolas Mahut (FRA) vs. Matthew Ebden (AUS)

Men’s Singles – Round 1

Samuel Groth (AUS) vs. Vasek Pospisil (CAN) [28]

Women’s Singles – Round 1

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) vs. Sabine Lisicki (GER) [15]

SHOW COURT 3 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Laura Robson (GBR) vs. Kirsten Flipkens (BEL) [18]

Women’s Singles – Round 1

Casey Dellacqua (AUS) vs.Vera Zvonareva (RUS)

Men’s Singles – Round 1

David Guez (FRA) vs. Richard Gasquet (FRA) [9]

Men’s Singles – Round 1

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Tommy Haas (GER) [12]

COURT 5 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Anabel Medina Garrigues (ESP) vs. Irina Falconi (USA)

Men’s Singles – Round 1

Dominic Thiem (AUT) vs. Joao Sousa (POR)

Men’s Singles – Round 1

Carlos Berlocq (ARG) vs. Edouard Roger-Vasselin (FRA)

Women’s Singles – Round 1

Sachia Vickery (USA) vs. Lauren Davis (USA)

COURT 6 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Belinda Bencic (SUI) vs. Kimiko Date-Krumm (JPN)

Men’s Singles – Round 1

Juan Monaco (ARG) vs. Ernests Gulbis (LAT) [23]

Women’s Singles – Round 1

Roberta Vinci (ITA) [12] vs. Jie Zheng (CHN)

Men’s Singles – Round 1

Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR)

COURT 7 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Dudi Sela (ISR) vs. Jarkko Nieminen (FIN)

Men’s Singles – Round 1

Fabio Fognini (ITA) [15] vs. Alex Bogomolov Jr. (RUS)

Women’s Singles – Round 1

Shahar Peer (ISR) vs. Monica Niculescu (ROU)

Women’s Singles – Round 1

Tsvetana Pironkova (BUL) vs. Silvia Soler-Espinosa (ESP)

COURT 8 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Santiago Giraldo (COL) vs. Sam Querrey (USA)

Men’s Singles – Round 1

Di Wu (CHN) vs.Kenny De Schepper (FRA)

Women’s Singles – Round 1

Shuai Zhang (CHN) vs. Mona Barthel (GER)

Women’s Singles – Round 1

Alison Riske (USA) vs. Elena Vesnina (RUS) [23]

COURT 10 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Pauline Parmentier (FRA) vs. Karolina Pliskova (CZE)

Men’s Singles – Round 1

Jan Hajek (CZE) vs. Damir Dzumhur (BIH)

Women’s Singles – Round 1

Donna Vekic (CRO) vs. Lucie Hradecka (CZE)

Men’s Singles – Round 1

Leonardo Mayer (ARG) vs.Albert Montanes (ESP)

COURT 11 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Alejandro Falla (COL) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ)

Women’s Singles – Round 1

Patricia Mayr-Achleitner (AUT) vs. Madison Keys (USA)

Men’s Singles – Round 1

Nikolay Davydenko (RUS) vs. Lukasz Kubot (POL)

Women’s Singles – Round 1

Dinah Pfizenmaier (GER) vs. Yanina Wickmayer (BEL)

COURT 13 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Ivo Karlovic (CRO) vs. Ivan Dodig (CRO) [32]

Women’s Singles – Round 1

Flavia Pennetta (ITA) [28] vs. Alexandra Cadantu (ROU)

Women’s Singles – Round 1

Annika Beck (GER) vs. Petra Martic (CRO)

Men’s Singles – Round 1

Tommy Robredo (ESP) [17] vs.Lukas Rosol (CZE)

COURT 15 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Steve Johnson (USA) vs.Adrian Mannarino (FRA)

Women’s Singles – Round 1

Eugenie Bouchard (CAN) [30] vs.Hao Chen Tang (CHN)

Women’s Singles – Round 1

Julia Glushko (ISR) vs. Lucie Safarova (CZE) [26]

Men’s Singles – Round 1

Dmitry Tursunov (RUS) [30] vs.Michael Russell (USA)

COURT 19 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Caroline Garcia (FRA) vs.Alla Kudryavtseva (RUS)

Men’s Singles – Round 1

Kevin Anderson (RSA) [19] vs.Jiri Vesely (CZE)

Men’s Singles – Round 1

Albert Ramos (ESP) vs. Pablo Andujar (ESP)

Women’s Singles – Round 1

Vesna Dolonc (SRB) vs. Lara Arruabarrena (ESP)

COURT 20 11:00 AM

Men’s Singles – Round 1

Mikhail Youzhny (RUS) [14] vs.Jan-Lennard Struff (GER)

Women’s Singles – Round 1

Alison Van Uytvanck (BEL) vs. Virginie Razzano (FRA)

Men’s Singles – Round 1

Pablo Carreno Busta (ESP) vs.Julien Benneteau (FRA)

COURT 22 11:00 AM

Women’s Singles – Round 1

Monica Puig (PUR) vs. Anna Tatishvili (GEO)

Men’s Singles – Round 1

Florian Mayer (GER) vs. Denis Kudla (USA)

Men’s Singles – Round 1

Jeremy Chardy (FRA) [29] vs. Jesse Huta Galung (NED)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com