Australian Open 2014: i sorteggi degli azzurri ed il tabellone completo

Tutt’altro che agevole il sorteggio del main draw per i tre azzurri ammessi direttamente agli Australian Open 2014: nonostante sia testa di serie numero 24, Andreas Seppi non avrà certamente vita facile contro il veterano Leyton Hewitt, in netta ripresa e sempre a suo agio nello Slam di casa sua.

Ha beccato un’altra testa di serie invece Filippo Volandri, opposto al numero 10 del seeding Jo Wilfried Tsonga, mentre Fabio Fognini sfiderà il russo Bogomolov, con l’auspicio di aver risolto i problemi fisici alla gamba che lo avevano afflitto ad inizio stagione.

Main Draw – Parte Alta

[1] NADAL, Rafael ESP – TOMIC, Bernard AUS

(W) KOKKINAKIS, Thanasi AUS – SIJSLING, Igor NED

KAMKE, Tobias GER – SOCK, Jack USA

HARRISON, Ryan USA – [25] MONFILS, Gael FRA

[24] SEPPI, Andreas – HEWITT, Leyton AUS

HAASE, Robin NED – YOUNG, Donald USA

(Q) , Qualifier – (W) POUILLE, Lucas FRA

MATOSEVIC, Marinko AUS – [16] NISHIKORI, Kei JPN

[11] RAONIC, Milos CAN – GIMENO-TRAVER, Daniel ESP

(Q) , Qualifier – HANESCU, Victor ROU

(Q) , Qualifier – LU, Yen-Hsun TPE

KLAHN, Bradley USA – [22] DIMITROV, Grigor BUL

[27] PAIRE, Benoit FRA – (Q) , Qualifier

(W) KYRGIOS, Nick AUS – BECKER, Benjamin GER

BAUTISTA AGUT, Roberto ESP – SMYCZEK, Tim USA

(Q) , Qualifier – [5] DEL POTRO, Juan Martin ARG

[4] MURRAY, Andy GBR – SOEDA, Go JPN

(Q) , Qualifier – (Q) , Qualifier

(Q) , Qualifier – LLODRA, Michael FRA

DEVVARMAN, Somdev IND – [26] LOPEZ, Feliciano ESP

[21] KOHLSCHREIBER, Philipp GER – BEDENE, Aljaz SLO

PRZYSIEZNY, Michal POL – ZEBALLOS, Horacio ARG

(Q) , Qualifier – DELBONIS, Federico ARG

(Q) , Qualifier – [13] ISNER, John USA

[10] TSONGA, Jo-Wilfried FRA – VOLANDRI, Filippo

(Q) , Qualifier – REISTER, Julian GER

CILIC, Marin CRO – GRANOLLERS, Marcel ESP

BRANDS, Daniel GER – [18] SIMON, Gilles FRA

[31] VERDASCO, Fernando ESP – (Q) , Qualifier

GABASHVILI, Teymuraz RUS – STAKHOVSKY, Sergiy UKR

STEPANEK, Radek CZE – KAVCIC, Blaz SLO

(W) DUCKWORTH, James AUS – [6] FEDERER, Roger SUI

Main Draw – Parte Bassa

[7] BERDYCH, Tomas CZE -NEDOVYESOV, Aleksandr KAZ

(W) WU, Di CHN – DE SCHEPPER, Kenny FRA

HAJEK, Jan CZE – (Q) , Qualifier

KARLOVIC, Ivo CRO – [32] DODIG, Ivan CRO

[19] ANDERSON, Kevin RSA – VESELY, Jiri CZE

(Q) , Qualifier – SOUSA, Joao POR

BERLOCQ, Carlos ARG – ROGER-VASSELIN, Edouard FRA

GARCIA-LOPEZ, Guillermo ESP – [12] HAAS, Tommy GER

[14] YOUZHNY, Mikhail RUS – STRUFF, Jan-Lennard GER

MAYER, Florian GER – (Q) , Qualifier

RAMOS, Albert ESP – ANDUJAR, Pablo ESP

(W) THOMPSON, Jordan AUS – [20] JANOWICZ, Jerzy POL

[29] CHARDY, Jeremy FRA – HUTA GALUNG, Jesse NED

(Q) , Qualifier – DOLGOPOLOV, Alexandr UKR

(W) JOHNSON, Steve USA – MANNARINO, Adrian FRA

GONZALEZ, Alejandro COL – [3] FERRER, David ESP

[8] WAWRINKA, Stanislas SUI – GOLUBEV, Andrey KAZ

FALLA, Alejandro COL – KUKUSHKIN, Mikhail KAZ

MAHUT, Nicolas FRA – EBDEN, Matthew AUS

(W) GROTH, Samuel AUS – [28] POSPISIL, Vasek CAN

[17] ROBREDO, Tommy ESP – ROSOL, Lukas CZE

CARRENO BUSTA, Pablo ESP – BENNETEAU, Julien FRA

DAVYDENKO, Nikolay RUS – KUBOT, Lukasz POL

(Q) , Qualifier – [9] GASQUET, Richard FRA

[15] FOGNINI, Fabio – BOGOMOLOV JR., Alex RUS

SELA, Dudi ISR – NIEMINEN, Jarkko FIN

GIRALDO, Santiago COL – QUERREY, Sam USA

MONACO, Juan ARG – [23] GULBIS, Ernests LAT

[30] TURSUNOV, Dmitry RUS – RUSSELL, Michael USA

BAGHDATIS, Marcos CYP – ISTOMIN, Denis UZB

MAYER, Leonardo ARG – MONTANES, Albert ESP

LACKO, Lukas SVK – [2] DJOKOVIC, Novak SRB

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com