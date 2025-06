Australian Open 2014: fuori Volandri e Schiavone, avanza la Giorgi

La seconda giornata degli Australian Open 2014 si apre con una vittoria e due sconfitte per i colori azzurri: per la Schiavone è arrivato un ko nella sostanza atteso contro la slovacca Cibulkova, 25 enne numero 24 al mondo, che si è imposta con un netto 6-3 6-4. Dopo aver mancato un break al terzo gioco, la milanese ha subito un parziale di 14 punti, con la Cibulkova salita fino al 4-1 e la Schiavone che sul 3-5 ha fallito altre due palle break per rientrare nel set. Nella seconda partita la Leonessa ha rimontato dal 2-4 al 4-4, ma nel nono gioco sul suo turno di battuta va avanti 40-0, si è fatta riprendere ed è stata sconfitta ai vantaggi con un parziale di 8 punti dell’avversaria che ha chiuso la contesa sul 6-4.

Ha sofferto ma alla fine passa al secondo turno l’enfant prodige Camila Giorgi, che si è sbarazzata in tre set dell’australiana Storm Sanders che dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4 grazie ad un break decisivo al nono gioco, ha subito poi la rimonta dell’azzurra, che nel secondo set con due break al secondo ed al sesto game si è portata tranquillamente sul 5-1, chiudendo poi la frazione dopo un lungo e combattuto settimo gioco. Nel terzo set andamento regolare fino al 3-2 Sanders che ha strappato il servizio alla Giorgi nel sesto game, prima di una rimonta eccezionale della Giorgi che con un parziale di 4 games consecutivi ha chiuso la contesa in suo favore sul 6-4. Nel secondo turno adesso la sfida con la 24 enne francese Alize Cornet, numero 25 al mondo.

Ha lottato tanto invece Filippo Volandri, soprattutto nel primo set contro il francese Jo Wilfried Tsonga, che ha faticato nel primo set, rimontando un break ed evitando diverse palle break pericolose, prima di chiudere con 8 punti consecutivi sul 5-5 che gli hanno regalato il primo set per 7-5. Da lì in poi strada in discesa per il francese, decima testa di serie del seeding, che con un duplice 6-3 si è sbarazzato agevolmente del livornese.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com