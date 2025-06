Australian Open 2014, Fognini agli ottavi!Ma adesso c’è Djokovic…

Fabio Fognini vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2014 : dopo che la pioggia ha interrotto per ben due volte nel terzo set la sfida sulla Margaret Court Arena tra il ligure e lo statunitense Sam Querrey.

Al momento del secondo stop l’azzurro era in vantaggio 7-5 6-4 2-2 40-40 con lo statunitense al servizio. Il terzo campo di Melbourne Park non è dotato di tetto.

Al ritorno in campo il Fogna ha strappato il servizio sul 3-3 ed ha gestito il break fino al 6-4 finale: al prossimo turno sfiderà il campione in carica Djokovic.

Successo bis per Flavia Pennetta che dopo l’impresa in singolare avanza anche nel torneo di doppio in coppia con la francese Kristina Mladenovic con un netto 6-1 6-2 alla brasiliana Pereira e la bulgara Naydenova.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter