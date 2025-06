Australian Open 2014: flop Errani-Vinci, avanzano Pennetta e Fognini

Due vittorie e due sconfitte: gli Australian Open iniziano tra alti e bassi per l’Italia del tennis, che festeggia al qualificazione al secondo turno di Fabio Fognini, abile a battere il russo Alex Bogomolov jr e nel prossimo turno sfiderà il finlandese Jarkko Nieminen, numero 39 della classifica Atp.

Partenza sprint del ligure che chiude il primo set sul 6-3, grazie a due break. Il secondo set inizia sulla stessa falsariga del primo, con il Fogna avanti subito 2-0, poi Bogomolov trova il contro break sul 2-1, prima di un quarto game infinito (ben 19 minuti di durata ndr) che riporta Fognini avanti 3-1, con altre due palle del contro break annullate nel game successivo che hanno portato Fognini a chiudere agevolmente sul 6-2. Al termine del parziale, il russo si è poi ritirato per problemi fisici.

Se il numero uno azzurro è passato senza problemi, lo stesso non si può dire per la Errani che per la seconda volta consecutiva viene eliminata al primo turno: la tedesca Julia Goerges è la sua carnefice, con una netta vittoria per 6-3 6-2 che non ha lasciato scampo alla numero 7 al mondo.

Netta sconfitta anche per Roberta Vinci, battuta dalla cinese Zheng per 6-4 6-3: dopo essere andata avanti 2-0, la tarantina ha subito il contro break al sesto game (3-3) per poi cedere nuovamente il servizio nel decimo e conclusivo game. Nella seconda partita la cinese è andata subito avanti sul 2-0, poi sul 4-1, prima di uno scatto d’orgoglio della numero due azzurra, utile solo a limitare i danni prima del 6-3 finale.

Brillante rientro invece per Flavia Pennetta, che liquida la rumena Alexandra Cadantu, numero 59 al mondo per 6-0 6-2 in un’oretta circa di partita. Dopo un primo set perfetto, la brindisina è volata sul 5-0 anche nella seconda frazione, prima di una timida reazione della 24 enne rumena, che ha strappato due game alla Pennetta prima del 6-2 finale. Al secondo turno la Pennetta, numero 28 del seeding, affronterà la 21 enne tedesca Monica Puig, numero 57 della classifica mondiale.

