Australian Open 2014: Flavia Pennetta, la chance della vita

L’occasione di una intera carriera: questa notte, mentre in Italia l’orologio segnerà l’una (le 11 del mattino a Melbourne ndr) Flavia Pennetta, testa di serie numero 28 agli Australian Open 2014, affronterà nei quarti di finale la cinese Na Li, testa di serie numero 4, sulla Rod Laver Arena.

L’asiatica, coetanea della Pennetta (hanno entrambe 31 anni), ha all’attivo nello Slam di inizio anno due finali, una nel 2011 e la seconda lo scorso anno: in bacheca inoltre vanta l’edizione del Roland Garros 2011 vinta in finale contro la Schiavone.

I precedenti tra le due sono in perfetta parità con l’azzurra che si è aggiudicata l’ultima sfida nel 2010 a Sydney; la Pennetta si sta dimostrando la migliore azzurra negli Slam, dopo la semifinale degli US Open del settembre 2013,. In Australia non era mai andata oltre gli ottavi, ma negli ultimi 3 Slam ha sempre raggiunto la top16.

Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni degli Australian Open una tennista azzurra centra i quarti: prima della Pennetta era toccato a Francesca Schiavone nel 2011 e a Sara Errani nel 2012. Nel 2002 aveva raggiunto i quarti a Melbourne Adriana Serra Zanetti.

Questa volta la brindisina ha dalla sua anche la fortuna di avere un tabellone non arduo: in una eventuale semifinale dovrebbe incontrare infatti la vincente tra Ivanovic e Bouchard, entrambe avversarie non impossibili, mentre dall’altra parte del tabellone è facile intuire una semifinale tra la Halep e la Azarenka. Insomma la strada per la finale non sembra poi così impervia ed una Pennetta in formato stellare come quella vista a Melbourne in questi giorni fa sognare l’Italia intera…

