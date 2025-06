Australian Open 2014, eliminati 5 doppi azzurri

Giornata negativa per i colori azzurri agli Australian Open 2014: nel torneo di doppio infatti sono stati eliminati tutti gli azzurri scesi in campo questa mattina a Melbourne.

Agli ottavi di finale abbandonano Andreas Seppi e Potito Starace, sconfitti in tre set dagli inglesi Treat Huey e Dominic Inglot , teste di serie numero 12 del torneo: 6-3 6-7 6-1, il punteggio in favore della coppia britannica. Fuori anche l’altro doppio tricolore Bolelli-Fognini, out contro il croato Dodig ed il brasiliano Melo per 2-6 6-1 6-4.

In corsa nel torneo maschile c’era anche Daniele Bracciali, battuto in coppia con l’ucraino Dolgopolov dall’indiano Paes ed il ceco Stepanek per 6-1 6-4.

Nel torneo femminile restano in corsa Sara Errani e Roberta Vinci, giunte ai quarti di finale e Francesca Schiavone, che in coppia con la spagnola Navarro sarà impegnata negli ottavi di finale, turno che è stato fatale invece a Karin Knapp e Jelena Jankovic, battute dalle russe Makarova-Vesnina per 6-4 6-3; eliminata anche l’ultima rappresentante italiana nel torneo di singolare, Flavia Pennetta, out con la francese Mladenovic contro le statunitensi Madison Keys ed Alison Riske per 7-5 6-4.

