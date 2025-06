Australian Open 2014, eliminata la Pennetta

Finisce nei quarti di finale il sogno di Flavia Pennetta agli Australian Open 2014: la brindisina è stata infatti sconfitta nettamente dalla cinese Na Li con un doppio 6-2. Senza storia la partita che inizia subito con un secco 5-0 della cinese, abile a strappare per ben tre volte il servizio all’azzurra ed a resistere nel secondo game, annullando due palle del contro break. Sul 5-0 e servizio, la cinese però ha subito il ritorno della Pennetta che le ha strappato il servizio ai vantaggi ed ha tenuto il turno di battuta nel gioco successivo, ma sul 5-2 la Li ha poi tenuto il servizio a zero e chiuso la prima frazione.

Non è cominciata meglio la seconda, iniziata subito con un break e con un 4-0 netto per la cinese. Flavia, dopo aver annullato due palle per il 5-0, interrompe la serie negativa e chiude il quinto gioco sul suo servizio, ma sul 5-2 cede senza break.

Nel torneo juniores eliminato anche il giovane Andrea Pellegrino, battuto dal coreano Lee per 6-1 3-6 6-1 al terzo turno.

