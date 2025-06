ATP ’s-Hertogenbosch 2025, occasione sprecata per Darderi: Jarry passa al secondo turno

Luciano Darderi spreca una buona occasione, subisce la rimonta dell’avversario e perde al primo turno del torneo ATP di ‘s-Hertogenbosch. Il cileno Nicolas Jarry supera il giocatore italiano, in due ore e trenta, con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(3). Il tennista azzurro può recriminare per una partita nella quale era avanti un set ed un break.

Jarry inizia la partita ottenendo a 30 l’1-0, l’italiano tiene la sua battuta a zero per l’1-1, imitato prontamente dal rivale per il 2-1. Il cileno sigla il 3-2 in un game nel quale conduceva 40-0 e il suo avversario risale 40-30. Sul 3-3 l’azzurro si procura tre palle break, il cileno le annulla con l’aiuto del servizio, firma il 4-3 e si procura la possibilità di break nel gioco successivo, opportunità annullata dalla testa di serie numero otto con il passante di rovescio. La svolta arriva nell’undicesimo gioco quando il tennista italiano, alla terza occasione, strappa il servizio all’avversario con il rovescio d’istinto che vale il 6-5 per poi chiudere i conti, sul 40-30, con la delicata volee di diritto che sancisce il 7-5.

La seconda frazione inizia nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti. La svolta arriva al quinto gioco quando, alla seconda opportunità, Darderi vince con la volee di rovescio lo scambio sotto rete e toglie il servizio all’avversario per il 3-2. Quando la partita sembra prendere un chiaro indirizzo arriva la reazione del sudamericano che non molla la presa impattando sul 3-3 alla sesta palla break. Jarry opera il sorpasso decisivo allo sprint tenendo a zero il servizio del 5-4 e conquistando, sull’errore del rivale, il 6-4 che rimanda il verdetto alla partita decisiva.

Il numero 150 del ranking inizia il parziale decisivo firmando, a 15, l’1-0. Il tennista italiano risponde con autorevolezza nei suoi turni di battuta, tenuti a 0 e a 15 nelle battute iniziali. Il momento chiave potrebbe arrivare nel nono game quando il numero 48 ATP si procura quattro palle break che non riesce però a trasformare. Nessuno dei due concede più spazio al rivale e la naturale conclusione non può che essere il tie-break nel quale il cileno parte forte, scappa sul 4-1 e nel momento in cui Darderi torna sul -1 vince gli ultimi tre punti e festeggia il 7-3 decisivo.

Darderi piazza 7 ace, commette tre doppi falli e mette dentro il 66% di prime palle. L’azzurro mette a referto 28 vincenti contro 19 errori gratuiti, il suo avversario registra invece un rapporto di 48 vincenti e 47 gratuiti. Il computo complessivo dei punti premia Jarry per 114 a 110.