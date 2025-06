ATP Stoccarda 2025, si apre la stagione sull’erba con Zverev, Fritz e Shelton. Tre azzurri in tabellone

Il mondo del tennis è pronto ad entrare in un nuovo momento della sua stagione, quello breve ma intense dei tornei su erba, che avranno come sempre la conclusione in Wimbledon. Si comincia da lunedì con un ATP 250 di Stoccarda che si presenta decisamente interessante, soprattutto per una entry list di altissimo livello. Mancheranno gli ultimi due finalisti, Jack Draper e Matteo Berrettini, ma ci sarà come testa di serie numero uno Alexander Zverev, che spera di ritrovare un po’ il sorriso davanti ai suoi tifosi dopo una parentesi sul terra rossa decisamente deludente.

I principali avversari di Zverev dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti, visto che numero due e tre del seeding saranno Taylor Fritz e Ben Shelton e soprattutto quest’ultimo potrebbe incrociare il tedesco in semifinale. Fritz vuole cancellare i disastri sulla terra e va alla ricerca sull’erba di quella fiducia completamente persa in questi mesi. Grande attesa anche per Shelton, che con il suo servizio può far malissimo su questi campi.

Le altre teste di serie saranno i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, gli americani Brandon Nakashima ed Alex Michelsen e il ceco Jiri Lehecka. Tutti giocatori che possono avere una chance a Stoccarda, considerando comunque che per tutti sarà comunque il primissimo approccio dell’anno sull’erba.

Ci saranno anche tre italiani in tabellone, con una doppia sfida Italia-Francia. Fabio Fognini ha ricevuto infatti una wild card e se la vedrà con Corentin Moutet, mentre Lorenzo Sonego giocherà al primo turno con Quentin Halys con la speranza di ritrovare la vittoria un po’ perduta negli ultimi mesi. In campo anche Matteo Arnaldi, che avrà un esordio comunque ostico sull’erba, visto che affronterà il padrone di casa Jan-Lennard Struff, che sta attraversando un pessimo momento, ma comunque è stato finalista nel 2023.