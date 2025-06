ATP Stoccarda 2025: Rinderknech elimina Shapovalov, out Fognini e Sonego

Si chiude la seconda giornata di tabellone principale all’ATP 250 di Stoccarda, quella che mette fine alla processione dei primi turni. Da domani in scena anche le teste di serie principali, dalla 1 alla 4 (Zverev, Fritz, Shelton e Auger-Aliassime).

Per effetto delle vittorie di Corentin Moutet e Quentin Halys, l’Italia non ha più rappresentanti in questo che è diventato torneo su erba dal 2015. A farne le spese sono Fabio Fognini, che aveva usufruito di una wild card, e Lorenzo Sonego, ancora alla ricerca di una costanza nel corso dell’anno. Per i due vincitori la strada ora dice Zverev da una parte e Fritz dall’altra.

Ma questa è anche la giornata dei ritiri: ce ne sono due. Uno dopo due tie-break, quello del giapponese Yoshihito Nishioka quando con l’americano Learner Tien la situazione era di un set pari, e l’altro del bosniaco Damir Dzumhur, che lascia così il pass per il secondo turno al francese Pierre-Hugues Herbert. Per il nipponico è il sesto abbandono a match in corso negli ultimi otto tornei, per il nativo di Sarajevo invece un momento non facile dopo che era giunto al terzo turno al Roland Garros.

Ma la sconfitta che fa più discutere, al solito, è quella di Denis Shapovalov, che fa il bello e il cattivo tempo contro il francese Arthur Rinderknech. Alla fine prevale la parte meno nobile, con un 6-0 subito nel terzo set che lascia ancora una volta infinite domande su un giocatore che, solo quattro anni fa, arrivava in semifinale a Wimbledon.

ATP STOCCARDA 2025: RISULTATI DI OGGI

Moutet (FRA)-Fognini (ITA) [WC] 6-4 6-7(3) 6-3

Tien (USA)-Nishioka (JPN) 6-7(3) 7-6(3) rit.

Herbert (FRA) [Q]-Dzumhur (BIH) 6-4 3-0 rit.

Michelsen (USA) [7]-Monfils (FRA) 6-4 4-6-6-3

Engel (GER) [WC]-Duckworth (AUS) [Q] 4-6 6-4 7-6(5)

Rinderknech (FRA)-Shapovalov (CAN) [5] 6-4 2-6 6-0

Fucsovics (HUN) [Q]-Hanfmann (GER) [Q] 7-5 6-4

Halys (FRA)-Sonego (ITA) 6-7(5) 7-5 6-4