ATP Stoccarda 2025, Matteo Arnaldi cede all’esordio in due set a Struff

Il Boss Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato quest’oggi sull’erba outdoor di Stoccarda, in Germania, non porta bene ai colori azzurri: esordio infelice per Matteo Arnaldi, sconfitto all’esordio dalla wild card teutonica Jan-Lennard Struff, vittorioso per 6-4 6-4 in un’ora ed un quarto di gioco. Per il tedesco sfida agli ottavi con il ceco Jiří Lehečka, testa di serie numero 8.

Nel primo set la prima occasione di break è per Arnaldi, che nel quarto game si trova sul 30-40 in risposta, ma il tedesco si salva. Medesima situazione, a ruoli invertiti, nel settimo gioco, ma in questo caso l’azzurro, dopo aver cancellato il primo break point, capitola ai vantaggi. Struff non concede occasioni di rientro al tennista italiano ed al secondo set point chiude i conti sul 6-4 in 33 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è inverso rispetto al primo set, infatti in questo caso è il tennista teutonico a procurarsi per primo una palla break, ai vantaggi del settimo game. L’azzurro si salva, ma l’equilibrio si spezza poco dopo: dal 3-4 30-30, infatti, Struff infila 10 punti consecutivi, che gli consentono, grazie al break a zero maturato nel nono gioco, di conquistare il successo per 6-4 in 42 minuti.

Le statistiche sorridono al padrone di casa tedesco, che conquista 66 punti contro i 53 dell’azzurro, mettendo a segno più del doppio dei vincenti, 30-14, e concedendo appena un gratuito in più, 17-16. Il tedesco sfrutta 2 delle 4 palle break avute a disposizione e cancella l’unica occasione concessa ad Arnaldi.