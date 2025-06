ATP Stoccarda 2025: Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Halys

Lorenzo Sonego esce di scena all’ATP 250 di Stoccarda. Il torinese viene eliminato dal francese Quentin Halys per 6-7(6) 7-5 6-4 dopo due ore e 40 minuti di lotta. Sarà dunque il ventottenne di Bondy, a 11 km dal centro di Parigi, a sfidare al secondo turno Taylor Fritz, che entra direttamente da seconda testa di serie nel torneo.

Si apre subito in lotta il match, con palle break da una parte (una per Sonego) e dall’altra (due per Halys), ma è un nulla di fatto e così si va avanti seguendo i servizi. Tendenzialmente è il torinese a trovarsi meglio, con un turno tenuto a zero e un altro a 15, ma è del francese il primo break, a 15 e che gli vale la possibilità di chiudere il parziale sul 5-3. Non la sfrutta, anzi non ci va neppure vicino: due immediate chance arrivano per il piemontese, la seconda va a segno ed è 5-5. Il tie-break si fa poi difficile per Sonego, che va sotto 3-0, poi 5-2, ma recupera, si prende quattro punti di fila, non riesce a sfruttare il primo set point, strappa però il servizio ad Halys e chiude 8-6.

A lungo non si registra una simile altalena di emozioni nel secondo set, anche perché i due tendono a farsi molto meno male rispetto al primo. Fanno eccezione alcuni momento: 30 pari e poi vantaggi sul 2-2 servizio Sonego, che poi sale 30 pari sul 4-3 in proprio favore e servizio Halys, quindi sul 4-4 deve salvarsi lui da 15-30. Ma è sul 5-5 che arriva il cambiamento della situazione: passaggio a vuoto di Sonego, 0-40, due palle break recuperate, non la terza, e giunge il 7-5 del francese con annesso terzo set.

I guai per il torinese continuano, perché già nel primo game del parziale decisivo perde la battuta a 15. Ci prova a recuperare, giocando un piuttosto lungo game ai vantaggi, ma la palla break non arriva mai. Da quel momento in poi, non ci va più fondamentalmente neanche vicino: sono solo due, uno per parte, i turni di battuta tenuti a 30, poi Halys può viaggiare tranquillo verso la vittoria.

Quello che, fondamentalmente, aiuta Halys è tutto quel che accade quando gli entra la prima: il 60% delle volte, ma con l’80% dei punti (e appena tre persi negli ultimi due set). In buona sostanza, ha saputo tenere in mano la situazione quando serviva, mentre continua l’anno un po’ particolare per Sonego, tra alti e bassi.