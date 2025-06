ATP Stoccarda 2025: Lehecka parte bene, fuori Arnaldi

Termina una piuttosto lunga prima giornata all’ATP 250 di Stoccarda, che segna il debutto della stagione su erba soprattutto in terra tedesca, dove questo torneo e Halle hanno una particolare significatività. Quattro gli incontri disputati là dove la superficie è cambiata nel 2015, con successi nel tempo di Nadal, Thiem, Federer e due volte Matteo Berrettini.

Notizie non buone arrivano da Matteo Arnaldi, contro il quale il tedesco Jan-Lennard Struff vince la sua prima partita da oltre un mese a questa parte, nonché la prima completa (senza altrui ritiro) addirittura da febbraio. Per il padrone di casa ora sfida al ceco Jiri Lehecka, anche lui protagonista con un doppio 6-4 sul francese Benjamin Bonzi.

Nella parte alta non si arriva ai match point annullati, ma alla rimonta sì: quella di Brandon Nakashima su Jacob Fearnley, con l’americano che passa per 4-6 7-6(4) 6-1 e si muove nella zona di tabellone presidiata da Zverev.

Infine, l’ultimo match di giornata vede Giovanni Mpetshi Perricard piazzare la sua usuale quota di ace, sia con la prima che (come in occasione del set point del primo, a 214 km/h) con la seconda. Alla fine sono 26, ma contro il russo Roman Safiullin, paradossalmente, chiude in risposta lasciandolo sbagliare in più occasioni.

ATP STOCCARDA 2025, RISULTATI DI OGGI

Nakashima (USA) [6]-Fearnley (GBR) 4-6 7-6(4) 6-1

Struff (GER) [WC]-Arnaldi (ITA) 6-4 6-4

Lehecka (CZE) [8]-Bonzi (FRA) 6-4 6-4

Mpetshi Perricard (FRA)-Safiullin 7-6(10) 3-6 7-5.