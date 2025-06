ATP Stoccarda 2025, esordio vincente per Zverev. Engels approda ai quarti

Il torneo ATP di Stoccarda completa l’allineamento del tabellone ai quarti di finale con la disputa degli ultimi quattro incontri degli ottavi. Debutto vincente per Alexander Zverev, primo favorito del seeding. Continua a stupire il giovane tedesco Justin Engels che approda ai quarti.

La wild card Justin Engels continua la sua favola ed approda ai quarti di finale. Il giocatore tedesco, classe 2007, regola 6-4 6-4, in un’ora e diciassette minuti, l’americano Alex Michelsen, testa di serie numero 7. Il numero 281 del ranking decide il match a suo favore con un break per set, entrambi realizzati nel terzo game delle due frazioni di gioco.

Esordio nel torneo con vittoria per Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 1, supera 6-2 7-6(7) il francese Corentin Moutet in un’ora e cinquantadue minuti. L’americano Brandon Nakashima, sesto favorito del seeding, doma 7-6(5) 6-3, in un’ora e trentadue minuti, il connazionale Learner Tien.

Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, impiega un’ora e diciotto minuti per avere ragione, 6-4 6-4 lo score del confronto, del francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il canadese rompe l’equilibrio iniziale nel settimo gioco quando, a 30, firma il break che si rivelerà decisivo per la conquista del primo parziale. Nella seconda frazione il transalpino subisce il break in apertura e lo recupera nel quarto gioco prima di consegnare all’avversario il servizio del 3-2. Non appena ottiene nuovamente il vantaggio Auger-Aliassime non si volta più indietro e chiude il match.