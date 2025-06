ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Opelka elimina Medvedev. In semifinale anche Humbert

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Nella parte alta la sorpresa è quella di Reilly Opelka, che ha superato in due tie-break il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno. L’americano non ha mai perso il servizio, annullando tre palle break e alla fine si è imposto in un’ora e trentotto minuti di gioco.

In semifinale il tennista statunitense, che si è ritrovato sull’erba londinese, affronterà Zizou Bergs. Il belga ha messo fine al sogno dell’estone Mark Lajal, grande sorpresa del torneo, imponendosi anche lui per 7-6 7-6 dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco.

Nella parte bassa del tabellone prosegue il cammino del francese Ugo Humbert. La testa di serie numero due non ha avuto troppi problemi contro il portoghese Nuno Borges, vincendo per 6-1 6-4. Adesso il transalpino affronterà in semifinale il canadese Gabriel Diallo, che ha superato al termine di un match combattuto il russo Karen Khachanov per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2025 (13 GIUGNO)

Humbert (Fra) b. Borges (Por) 6-1 6-4

Diallo (Can) b. Khachanov (Rus) 7-6 6-4

Opelka (Usa) b. Medvedev (Rus) 7-6 7-6

Bergs (Bel) b. Lajal (Est) 7-6 7-6