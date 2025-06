ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Khachanov e Diallo ai quarti. Avanti anche Hurkacz e Mannarino

Prosegue il torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Si è delineato il primo quarto di finale e che vedrà protagonisti Karen Khachanov e Gabriel Diallo. Il russo ha superato in tre set l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-3 5-7 7-6 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Anche per il canadese è arrivato un successo in tre set, in rimonta, con l’australiano Jordan Thompson per 4-6 6-1 7-5 dopo due ore di gioco.

Sarà il francese Adrian Mannarino l’avversario al secondo turno di Daniil Medvedev, testa di serie numero uno. Il transalpino ha dominato contro l’australiano Christopher O’Connell con un perentorio 6-1 6-3. Buona la prima anche per il polacco Hubert Hurkacz, ottimo interprete dell’erba, che ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6 6-4.

Ad affrontare il polacco sarà l’estone Mark Lajal, che ha superato il serbo Laslo Djere per 6-2 6-4. Ad accedere al secondo turno è stato anche il britannico Daniel Evans, che ha rimontato l’australiano Rinky Hijikata, vincendo per 3-6 6-4 6-3 ed ora sfiderà il francese Ugo Humbert, numero due del seeding.

RISULTATI ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2025 (11 GIUGNO)

Diallo (Can) b. Thompson (Aus) 4-6 6-1 7-5

Mannarino (Fra) b. O’Connell (Aus) 6-1 6-3

Evans (Gbr) b. Hijikata (Aus) 3-6 6-4 6-3

Hurkacz (Pol) b. Bautista (Esp) 7-6 6-4

Khachanov (Rus) b. McDonald (Usa) 6-3 5-7 7-6

Lajal (Est) b. Djere (Srb) 6-2 6-4