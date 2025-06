ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Gabriel Diallo piega Zizou Bergs in finale

I Libema Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria ATP 250 per il comparto maschile, conoscono il nome del vincitore del tabellone di singolare: sull’erba outdoor di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, il canadese Gabriel Diallo piega nell’ultimo atto il belga Zizou Bergs, sconfitto con lo score di 7-5 7-6 (8) dopo due ore di gioco.

Nel primo set i servizi sono dominanti nei primi dieci game, nei quali non si registrano break point. Nell’undicesimo game, invece, Diallo si trova sotto 15-40 e deve annullare due palle break consecutive prima di salvarsi ai vantaggi. Nel dodicesimo game Bergs si porta sul 30-0, ma perde gli ultimi quattro punti giocati e subisce il break con cui il canadese incamera la prima frazione sul 7-5 in 53 minuti di gioco.

Nella seconda partita lo spartito ricalca quello della prima, ma questa volta non ci sono palle break fino al 6-6, che decreta il ricorso al tiebreak per dirimere la questione: Diallo va subito sul 2-0, ma Bergs rientra immediatamente sul 2-2. Il belga allunga dal 4-4, conquistando due set point sul 6-4, ma il canadese li annulla entrambi, a seguire Diallo manca un match point sul 7-6, mentre Bergs non sfrutta un terzo set point sull’8-7. La zampata vincente è del canadese, che inanella tre punti consecutivi e centra il titolo sul 10-8 dopo un’ora e sette minuti.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con Diallo che mette a segno un solo vincente in più, 26-25, e concede un solo gratuito in meno, 22-23. Il nordamericano sfrutta l’unica palla break avuta a disposizione e cancella le due consecutive concesse al belga. Nel complesso il canadese conquista 84 punti contro i 74 vinti da Bergs.