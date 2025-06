ATP ‘s-Hertogenbosch 2025: esordi vincenti per Medvedev e Humbert

Sono giorni un po’ particolari, quelli che vanno in scena a ‘s-Hertogenbosch. Il torneo olandese, nella sua versione ATP 250, si allinea ai quarti di finale, ma tutto accade in maniera non proprio come da previsione.

Ci si arriva, infatti, con due ritiri: uno del polacco Hubert Hurkacz, che manda l’estone Mark Lajal avanti in virtù di problemi alla schiena già riscontrati durante il match con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’altro di Otto Virtanen. Drammatico il suo infortunio verso la conclusione del match con l’argentino Tomas Martin Etcheverry due giorni fa, ed ha fatto il giro del mondo il video. Il tutto assieme allo screenshot di Instagram con la pesantissima sentenza per il diretto interessato: lesione di secondo grado al legamento collaterale del ginocchio destro. Traduzione: operazione molto probabile e stagione finita. Che il portoghese Nuno Borges sia ai quarti, in tutto questo, è il meno.

Per Borges, nella parte bassa del tabellone, ci sarà il francese Ugo Humbert, oggi vittorioso sul britannico Dan Evans, che con esperienza si è ben disimpegnato nelle qualificazioni, ma in quest’occasione poco ha potuto dopo il primo set contro il transalpino. Ben diverse varie storie nella parte alta.

In particolare, esordio vincente per Daniil Medvedev: il russo batte il francese Adrian Mannarino, che sull’erba ha ancora qualcosa da dire nonostante i 36 anni, e ai quarti sfiderà Reilly Opelka, anche lui lucky loser come Mannarino, ma soprattutto in possesso di un servizio che è sia bomba che da altezze sconsiderate, com’è ben noto. Per lui 7-6(5) 6-3 sul cileno Nicolas Jarry e appuntamento prenotato. La vera battaglia, però, la vince Zizou Bergs: il belga deve sudare tre ore abbondanti per aver ragione dell’australiano Alexei Popyrin.

ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2025: RISULTATI DI OGGI

Medvedev [1]-Mannarino (FRA) [LL] 7-6(6) 6-4

Opelka (USA) [LL]-Jarry (CHI) 7-6(5) 6-3

Bergs (BEL)-Popyrin (AUS) [4] 6-7(3) 6-2 7-6(3)

Lajal (EST) [Q]-Hurkacz (POL) [5] Walkover

Borges (POR) [7]-Virtanen (FIN) [WC] Walkover

Humbert (FRA) [2]-Evans (GBR) [Q] 7-5 6-3