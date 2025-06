ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Diallo e Bergs a caccia del loro primo titolo della carriera

Ci sarà sicuramente un nuovo campione ATP al termine del torneo di ‘s-Hertogenbosch. Infatti la finale sarà tra il belga Zizou Bergs ed il canadese Gabriel Diallo, che vanno a caccia del loro primo titolo della carriera proprio sull’erba olandese.

Per Bergs è la seconda finale della stagione dopo aver perso quella di Auckland contro Gael Monfils. Il belga ha dominato la semifinale odierna contro lo statunitense Reilly Opelka, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-4 in appena un’ora e nove minuti di gioco, senza aver concesso nemmeno una palla break.

Nell’altra semifinale c’è stata più lotta, con Diallo che ha superato in due set il francese Ugo Humbert, testa di serie numero due, per 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Anche per Diallo si tratta della seconda finale della carriera, dopo quella giocata lo scorso anno ad Almaty e persa contro il russo Karen Khachanov.