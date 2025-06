ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, definito il tabellone. Bellucci sfida van de Zandschulp, Darderi inizia con Jarry

Nella prima settimana della breve parentesi stagionale del tennis sull’erba andranno in scena anche i Libema Open 2025, combined che in campo maschile si traduce in un torneo di categoria ATP 250 che si giocherà a ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi.

Nel tabellone di singolare maschile saranno protagonisti due italiani, con Luciano Darderi che sarà accreditato della testa di serie numero 8 ed esordirà contro il cileno Nicolás Jarry. L’azzurro è inserito nella parte alta del tabellone ed ai quarti di finale potrebbe affrontare il russo Daniil Medvedev, numero 1 del seeding.

L’altro azzurro al via del torneo neerlandese è Mattia Bellucci, il quale invece incrocerà all’esordio il padrone di casa Botic van de Zandschulp, in tabellone grazie ad una wild card ricevuta dagli organizzatori. In caso di successo, per l’italiano al secondo turno ci sarà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 3.

TABELLONE ATP 250 ‘S-HERTOGENBOSCH 2025

Daniil Medvedev (1) bye

Q-Christopher O’Connell

Alejandro Tabilo-Jesper de Jong (WC)

Nicolás Jarry-Luciano Darderi (8)

Alexei Popyrin (4) bye

Zizou Bergs-Q

Laslo Djere-Q

Roberto Bautista Agut-Hubert Hurkacz (5)

Jordan Thompson (6)-Aleksandar Kovačević

Gabriel Diallo-Aleksandar Vukic

Botic van de Zandschulp (WC)-Mattia Bellucci

Karen Khachanov (3) bye

Nuno Borges (7)-Nishesh Basavareddy

Otto Virtanen (WC)-Tomás Martín Etcheverry

Rinky Hijikata-Q

Ugo Humbert (2) bye