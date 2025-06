ATP ‘s-Hertogenbosch 2025: Darderi out, Thompson e Borges debuttano bene

Primi passi della stagione su erba a ‘s-Hertogenbosch, sede di uno dei tornei più tradizionali del circuito oggi sponsorizzato Libema. Lo si può chiamare in vari modi: con il nome della città, con il suo vezzeggiativo (Den Bosch), oppure ancora usando quello della vicina (6 chilometri) Rosmalen. Il sunto è sempre lo stesso: dal 1990 qui ne sono passati tanti, da Michael Stich a Richad Krajicek fino a Pat Rafter, Lleyton Hewitt per citarne alcuni.

Questa volta i quattro incontri del lunedì vedono in scena anche un po’ d’Italia. Non nel senso giusto, però, perché Luciano Darderi perde un incontro tirato contro il cileno Nicolas Jarry, che al suo pari non è un grande interprete dei prati (massimo terzo turno a Wimbledon), ma sta cercando di ridare un senso a una classifica crollata dopo l’anno di quasi assoluto nulla dopo la finale di Roma 2024.

Detto dell’unico incontro della parte alta, anche nella parte bassa non si verificano approdi al terzo set. L’australiano Jordan Thompson si libera dell’americano Aleksandar Kovacevic con un doppio 6-4, e si giocherà l’accesso ai quarti con il canadese Gabriel Diallo, bravo a disinnescare l’altro aussie Aleksandar Vukic.

Infine, debutto vincente anche per Nuno Borges: il portoghese ci mette un set per regolare la situazione e vincere contro il promettente americano Nishesh Basavareddy. Era previsto anche il debutto di Mattia Bellucci, ma il forfait dell’olandese Botic van de Zandschulp, la fine odierna delle qualificazioni e il fatto di non poter far giocare a qualcuno due partite in un giorno ha spedito a domani il suo match con l’americano Mackenzie McDonald.

ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2025: RISULTATI DI OGGI

Primi turni

Jarry (CHI)-Darderi (ITA) [8] 5-7 6-4 7-6(3)

Thompson (AUS) [6]-Kovacevic (USA) 6-4 6-4

Diallo (CAN)-Vukic (AUS) 7-5 7-6(2)

Borges (POR) [7]-Basavareddy (USA) 7-6(2) 6-2

Qualificazioni

Evans (GBR)-Rottgering (NED) [WC} 6-3 6-7(5) 6-2

Lajal (EST) [8]-Opelka (USA) [2] 7-6(3) 6-3

McDonald (USA) [3]-Boogaard (NED) [WC] 7-6(4) 6-1

Blockx (BEL) [5]-Mannarino (FRA) [4] 6-3 3-6 7-6(6)