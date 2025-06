ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Bellucci subito sconfitto. Avanti Opelka e Bergs

Dopo la giornata di ieri condizionata anche dalla pioggia, prosegue il torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Purtroppo si è già fermato il cammino di Mattia Bellucci, visto che il lombardo è stato sconfitto in tre set dall’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Bellucci non riesce a vincere una partita addirittura in un tabellone principale addirittura dal 3 aprile.

Una buona giornata per il tennis americano, visto che è arrivata anche la vittoria di Reilly Opelka. Lo statunitense, decisamente pericoloso sui campi in erba, ha superato il padrone di casa Jesper De Jong in rimonta per 6-7 7-6 6-2 ed ora affronterà il cileno Nicolas Jarry.

Zizou Bergs riesce a vincere il derby belga contro il connazionale Alexander Blockx, anche se il numero 63 del mondo ha faticato molto più del previsto, imponendosi per 6-3 1-6 7-6. Bergs se la vedrà ora con l’australiano Alexei Popyrin, testa di serie numero quattro. Buona la prima anche per il finlandese Otto Virtanen, che ha battuto 7-6 7-5 l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

RISULTATI ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2025 (10 GIUGNO)

Bergs (Bel) b. Blockx (Bel) 6-3 1-6 7-6

McDonald (Usa) b. Bellucci (Ita) 6-1 6-7 6-3

Opelka (Usa) b. De Jong (Ned) 6-7 7-6 6-2

Virtanen (Fin) b. Etcheverry (Arg) 7-6 7-5