ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Bellucci sconfitto all’esordio dall’americano McDonald

Prosegue il momento negativo di Mattia Bellucci. Neanche l’erba ha riportato il sorriso al tennista lombardo, che è stato eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch dall’americano Mackenzie McDonald, numero 99 del mondo proveniente dalle qualificazioni, in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-3 in due ore e quarantuno minuti di gioco, compresa anche un’interruzione per la pioggia.

Non sono bastati sei ace a Bellucci, che ha commesso comunque quattro doppi falli e soprattutto ben quarantacinque errori non forzati, mentre sono stati trentaquattro quelli di McDonald. L’azzurro ha chiuso il match anche con più vincenti rispetto al suo avversario (21 contro 18).

Partenza complicata del match per Bellucci, che subisce subito il break a zero nel primo game al servizio. Il lombardo fatica tantissimo ed il primo set è un monologo di McDonald, che strappa ancora la battuta a zero all’azzurro nel sesto gioco. L’americano chiude agevolmente il primo set per 6-1 in appena 23 minuti.

L’inizio del secondo set è condizionato dalla pioggia, che porta più volte all’interruzione del match. Nel quinto gioco McDonald riesce a prendersi il break alla terza occasione. Bellucci, però, riesce a reagire e trova il controbreak nell’ottavo game, pareggiando sul 4-4. Il set scivola così al tie-break, che viene vinto dall’italiano per 7-4.

In apertura di terzo set entrambi i tennisti hanno alcune palle break. Bellucci non riesce a sfruttarne due, mentre McDonald ne manca una. Lo statunitense, però, riesce a togliere comunque il servizio all’azzurro nel sesto game ed allunga poi sul 5-2. Bellucci ha una palla del controbreak nel nono game, ma McDonald l’annulla e al terzo match point chiude sul 6-3.