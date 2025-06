ATP Queen’s, Carlos Alcaraz vola in finale a Londra. Draper cede a Lehecka

Calato il sipario sulla giornata dedicata alle semifinali nel celebre torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra si conferma l’incedere da schiacciasassi di Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo ha confermato i favori del pronostico e si è imposto contro il connazionale Roberto Bautista Agut (n.51 del ranking) con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 30 minuti di gioco.

Una prestazione di alto livello per funambolo di Murcia, considerando alcuni dati del confronto odierno: 15 ace, 37 vincenti, 18 errori non forzati e appena una palla break salvata. Per Carlitos si parla della 250ª vittoria in carriera (singolo match) nel massimo circuito, che in relazione alle 61 sconfitte porta alla terza miglior combinazione dell’Era Open, preceduto solo da John McEnroe (250-57) e da Jimmy Connors (250-60).

Siamo alla 17ª affermazione consecutiva per l’iberico, alla quinta finale in serie e alla sesta di questo 2025, che da aprile ha avuto un’impennata pazzesca. L’obiettivo, dunque, è quello del 2° titolo in questo evento, per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica mondiale occupata da Jannik Sinner. A cercare di ostacolarlo ci sarà il ceco Jiri Lehecka.

A sorpresa il n.30 del ranking ha sconfitto il padrone di casa, Jack Draper (n.6 ATP), con lo score di 6-4 4-6 7-5. Una prestazione non straordinaria di Draper, ma meriti anche a Lehecka che sui prati britannici ha fatto vedere ottime cose. Il ceco, a questo punto, vorrà replicare il risultato nell’ultimo incrocio con Alcaraz a Doha, ma quella era un’altra versione dello spagnolo.