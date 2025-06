ATP Queen’s 2025: Draper rimonta e va ai quarti, avanti anche Rune

Finisce una giornata davvero molto lunga al Queen’s, per l’ATP 500 che si gioca in uno dei club più esclusivi e conosciuti di Londra. Tutti sull’arena oggi intitolata a Andy Murray per degli ottavi di finale dalle alterne emozioni.

Nella parte bassa del tabellone rischia tantissimo Jack Draper: l’idolo di casa, che proprio qui nel 2021 ebbe modo di rivelarsi (a spese di Sinner) va sotto di un set, manca due match point nel terzo sul 5-4, ma riesce a mettere insieme il necessario per il successo al tie-break decisivo.

Per lui ci sarà Brandon Nakashima: l’americano esce vittorioso dall’unica sfida non terminata in tre parziali, che comunque vive di due set molto duri contro Dan Evans, l’altro giocatore di casa (con ben altra storia rispetto a Draper, in tutti i sensi). Sarà un quarto senz’altro molto interessante.

Nella parte alta lo spagnolo Roberto Bautista Agut, anche se non più nei migliori anni, fa vedere bene che tipo di passato ha sull’erba rimontando il ceco Jakub Mensik, che è sì cresciuto molto quest’anno, ma che probabilmente ancora deve assestarsi del tutto su questa superficie. 3-6 6-3 7-5 il finale con parecchie emozioni.

Infine, quando la sera sta per calare su Londra, Holger Rune fa prendere un bello spavento ad appassionati e organizzatori nel primo set contro l’americano Mackenzie McDonald. Questi, però, notoriamente ha un’autonomia, contro i big, che tende a esaurirsi presto, e così il danese s’invola poi senza problemi verso i quarti.

RISULTATI ATP 500 QUEEN’S OGGI

Rune (DEN) [4]-McDonald (USA) [Q] 2-6 6-1 6-1

Bautista Agut (ESP)-Mensik (CZE) [8] 3-6 6-3 7-5

Nakashima (USA)-Evans (GBR) [WC] 7-5 7-6(4)

Draper (GBR) [2]-Popyrin (AUS) 3-6 6-2 7-6(5)