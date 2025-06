ATP Queen’s 2025, avanzano Rune e Mensik. Fuori Tiafoe

Sei incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata iniziale del torneo del Queen’s 2025, ATP 500 su erba. Passano il primo turno il danese Holger Rune e il ceco Jakub Mensik. Esce invece l’americano Frances Tiafoe, settimo favorito del seeding londinese.

Si ferma subito la corsa della testa di serie numero 7. Il britannico Daniel Evans elimina 7-5 6-2, in poco meno di novanta minuti, l’americano Frances Tiafoe. Vince una battaglia da oltre due ore e trenta di durata Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo doma 6-7(6) 7-5 6-4 il portoghese Nuno Borges.

Cambia l’avversario di Holger Rune per la scelta di Matteo Arnaldi di ritirarsi dal torneo. Il danese però non si fa distrarre, scende in campo e, in un’ora e diciotto minuti, archivia 6-3 6-4 la pratica Christopher O’Connell, australiano ripescato come lucky loser. Esce prepotentemente alla distanza Jakub Mensik. Il ceco, testa di serie numero 8, doma 7-6(6) 1-6 6-1, in due ore e due minuti, il britannico Cameron Norrie.

Il britannico Jacob Fearnley regola 6-2 6-4, in un’ora e otto minuti, il qualificato australiano Alex Bolt. In chiusura di programma l’americano Mackenzie McDonald supera 6-4 6-4, in un’ora e diciassette minuti, il francese Gael Monfils, numero 42 del ranking ATP.