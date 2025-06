ATP Maiorca, vittorie di Felix Auger-Aliassime e di Gabriel Diallo. Tomic torna al successo dopo 4 anni!

Andata in archivio un’altra giornata di incontri nell’ATP250 di Maiorca. Sull’erba, in Spagna, pronostici rispettati nel caso dei canadesi Felix Auger-Aliassime e di Gabriel Diallo, che hanno dato seguito al loro buon momento sui prati. Il nativo di Montreal affrontava il francese Arthur Rinderknech (n.70 ATP) ed era chiamato a una prova consistente per centrare il successo.

Il nordamericano (n.27 del mondo) si è imposto col punteggio di 7-5 6-3 e nei quarti di finale giocherà contro il serbo Hamad Medjedovic (n.73 del ranking), che ha prevalso contro il russo Roman Safiullin (n.75 del mondo) con lo score di 6-4 3-6 7-6 (4). Da segnalare un brutto episodio nella partita tra Auger-Aliassime e Rinderknech. Il canadese, nel corso del match, ha riferito al giudice di sedia di aver sentito alcune brutte parole in francese da parte di 2/3 tifosi sugli spalti. L’avversario transalpino ha confermato. I tre spettatori sono stati poi fatti allontanare, lasciando gli spalti polemicamente.

Più sofferta la vittoria di Diallo (n.41 del mondo), opposto al serbo Laslo Djere (n.62). Il n.6 del seeding ha prevalso col punteggio di 6-3 3-6 6-3. Il prossimo avversario sarà di ottimo livello, ovvero l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie n.4). L’oranje si è guadagnato l’accesso ai quarti, piegando lo statunitense Ethan Quinn (n.95 del ranking) per 7-5 6-4.

Affermazione per un mai domo Roberto Bautista-Agut. Il 37enne spagnolo (n.43 del mondo) ha piegato la resistenza dell’argentino Tomas-Martin Etcheverry (n.53 ATP) con lo score di 5-7 6-3 6-2 e affronterà negli ottavi di finale l’australiano Bernard Tomic. Il qualificato aussie (n.248 del mondo) ha battuto il connazionale Rinky Hijikata (n.88 del ranking) ed è tornato a vincere nel massimo circuito a distanza di quattro anni, ricordando gli Australian Open del 2021. Sono trascorsi ben 1597 giorni.

A completamento del quadro il qualificato statunitense Brandon Holt (n.101 del mondo) ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi (n.64 ATP) col punteggio di 2-6 6-4 6-4. Negli ottavi ci sarà il derby con Alex Michelsen (n.3 del seeding).