ATP Maiorca 2025, beffarda sconfitta allo sprint per Bolelli/Vavassori. Andreozzi/Arribage ai quarti

Arriva una sconfitta, dall’amaro sapore di beffa, per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio del torneo ATP di Maiorca la coppia Guido Andreozzi/Theo Arribage supera 6-7(5) 7-6(6), 11-9 il duo italiano e si guadagna il pass per i quarti di finale contro gli statunitensi Alex Michelsen e Learner Tien.

Le teste di serie numero uno aprono le ostilità difendendo, al deciding point, il turno di battuta di Simone Bolelli, i rivali rispondono, a 15, per l’1-1. Vavassori sigla, nuovamente al punto decisivo, il 2-1 chiudendo i conti con la prima vincente, il duo franco-argentino impatta sul 2-2, terzo punto decisivo nei primi quattro giochi, grazie all’errore di diritto di Simone Bolelli. Nel sesto game la coppia italiana si porta sullo 0-30 prima di subire il ritorno degli avversari che, con quattro punti di fila, impattano sul 3-3. I due team concedono poco sui rispettivi turni di servizio fino al decimo gioco quando Andreozzi/Arribage siglano il 5-5 al deciding point. La situazione, nonostante la palla break a favore della coppia franco-argentina nell’undicesimo gioco, non si sblocca e ad emettere il verdetto non può che essere il tie-break. Gli azzurri rimontano dallo 0-3 iniziale e con un micidiale parziale di sette punti a due fissano il 7-5 chiuso dallo smash di Bolelli.

La seconda frazione di gioco si apre con l’1-0 siglato al deciding point dai franco-argentini. Nel quarto gioco i portacolori italiani si salvano da 15-40 e firmano, al punto decisivo, il 2-2 con la prima vincente di Bolelli. Le due coppie sono abbastanza solide in sede di servizio e continuano la sfida sui binari dell’assoluto equilibrio che non si sblocca fino al 6-6 griffato dalla volee vincente di Vavassori. Il tie-break inizia con due mini-break e prosegue nel rispetto dei turni di servizio fino al 6-5 quando con la combinazione servizio-diritto Vavassori si procura il match point che i primi favoriti del seeding non riescono però a capitalizzare. L’occasione non sfruttata viene pagata a caro prezzo con un parziale di tre punti chiuso dal doppio fallo con cui si concretizza l’8-6 decisivo.

Il match tie-break vive il primo momento di svolta nel quarto punto quando la risposta molto profonda di Arribage procura il primo mini break, vantaggio recuperato nel decimo punto dagli azzurri grazie alla volee sbagliata dal transalpino. Lo sprint finale è al cardiopalma, la coppia azzurra, in un duello punto a punto, si procura il secondo match point sul 9-8, non lo sfrutta e sul 9-10, alla prima opportunità, deve alzare bandiera bianca sulla risposta vincente di diritto di Arribage.

I due azzurri realizzano 8 ace, commettono tre doppi falli e mettono dentro il 78% di prime palle. La coppia franco/argentina mette a referto l’83% dei punti sulla prima palla di servizio, contro il 71 dei rivali, L’estremo equilibrio del match è testimoniato dal fatto che nessuna delle due coppie riesca a capitalizzare le palle break a propria disposizione e dal computo complessivo dei punti che premia Andreozzi Arribage per 93 a 87.