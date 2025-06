ATP Halle, tris italiano sull’erba tedesca. Avanzano Rublev e Auger-Aliassime, eliminato Cerundolo

Si è chiusa una bella giornata in casa Italia nell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca erano tre i tennisti del Bel Paese a rispondere all’appello e sono arrivate tre vittorie. Pronostici rispettati nel caso di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si è imposto contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.138 del ranking) col punteggio di 7-5 6-3. Un match in cui l’azzurro ci ha messo un set per carburare e poi nel secondo parziale è stato più concreto. Qualificazione agli ottavi di finale dove ci sarà la rivincita dopo Parigi con il kazako Alexander Bublik.

Bene anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il tennista romano (n.24 del mondo) ha battuto in rimonta il talentuoso brasiliano Joao Fonseca (n.57 del ranking) col punteggio di 5-7 7-6 (3) 7-6 (8) in quasi tre ore di gioco. Un match-point cancellato da Cobolli e pass per gli ottavi dove ci sarà la sfida contro il canadese Denis Shapovalov (n.31 ATP), vittorioso contro il francese Ugo Humbert (n.20 del ranking) con lo score di 6-4 4-6 7-6 (4).

Più agevole la vittoria di Sonego (n.46 del mondo) contro il teutonico Jan-Lennard Struff (n.103 del ranking): 6-3 6-2 il punteggio in favore del piemontese e qualificazione al prossimo turno dove l’azzurro giocherà contro il vincente della sfida tra l’americano Marcos Giron e Alexander Zverev (n.2 del seeding).

Successi di Andrey Rublev e di Felix Auger-Aliassime. Il russo (n.14 del mondo) ha sconfitto piuttosto agevolmente l’austriaco Sebastian Ofner (n.122 del ranking) con lo score di 6-3 6-4 e sul suo cammino troverà l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.63 del mondo), a segno per 6-1 6-3 contro lo spagnolo Pedro Martinez (n.54 ATP). Più laborioso lo sviluppo del match del canadese (n.27 del ranking) contro il serbo Laslo Djere (n.65 ATP), visto lo score di 6-3 6-7 (6) 6-1. Il nordamericano se la vedrà contro uno tra il belga Zizou Bergs e il russo Karen Khachanov (n.8 del seeding).

Eliminazione, invece, per Francisco Cerundolo. L’argentino (n.18 del mondo) ha confermato i propri limiti sull’erba, venendo battuto dallo statunitense Alex Michelsen (n.33 del ranking) per 2-6 7-5 6-4. L’americano giocherà negli ottavi contro il greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Luciano Darderi al primo turno. Affermazione, poi, per il ceco Tomas Machac (n.23 del mondo), impostosi contro il lucky-loser, Jesper de Jong (n.93 ATP), col punteggio di 7-5 3-6 6-3. Machac sfiderà negli ottavi di finale l’ungherese Fabian Marozsan.