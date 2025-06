ATP Halle, Alexander Bublik si conferma e raggiunge in finale Daniil Medvedev. Eliminato Zverev

Saranno Alexander Bublik e Daniil Medvedev i due finalisti dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’eccentrico e talentuoso giocatore kazako si è confermato, dopo che nel suo percorso ha estromesso il campione del 2024, nonché n.1 del mondo, Jannik Sinner.

Una prestazione, se vogliamo, meno brillante di quelle messe in mostra nei precedenti incontri, ma comunque di qualità contro un buon Karen Khachanov (n.22 del mondo). Bublik è stato costretto a rimontare, vista la conquista del primo parziale del russo (6-4). Tuttavia, sulla distanza, le maggiori attitudini di Bublik sull’erba si sono notate e il 7-6 (5) 6-4 degli altri due set ha fatto calare il sipario dopo 2 ore e 3 minuti di gioco.

Prosegue, dunque, il progetto “testa di serie” per Wimbledon di Sascha. Sulla sua strada nell’atto conclusivo ci sarà Medvedev (n.11 ATP), che ha piegato in una specie di maratona il padrone di casa (3 ore e 1 minuto di partita), Alexander Zverev (n.3 del mondo), sullo score di 7-6 (3) 6-7 (1) 6-4. Il moscovita ha messo in mostra le sue qualità, riuscendo alla fine a disinnescare in qualche modo il servizio del suo rivale e trovando le soluzioni nei punti importanti.

Si prospetta, quindi, una finale molto interessante tra un giocatore in grande forma e un altro che vuole rilanciare le proprie quotazioni, ricordando il suo ultimo titolo nel massimo circuito risalente a Roma nel 2023.