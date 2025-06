ATP Halle, Alexander Bublik piega in due set Daniil Medvedev e conquista il titolo sull’erba tedesca

Alexander Bublik completa la settimana da “Dio” ad Halle. Il tennista kazako ha sconfitto il russo Daniil Medvedev nella finale sull’erba tedesca col punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 23 minuti di partita, dando seguito a quanto di buono aveva messo in mostra nel corso di questo torneo.

Giova ricordare, in particolare, l’affermazione negli ottavi di finale contro Jannik Sinner (n.1 del mondo). Si tratta del secondo titolo in questo evento in tre anni per Bublik che, grazie a questo risultato, torna in top-30 e si assicura un posto da testa di serie a Wimbledon. Appuntamento, invece, ancora rimandato per Medvedev, il cui ultimo successo nel massimo circuito risale agli Internazionali d’Italia del 2023 a Roma.

Nel primo set il kazako, cancellata una palla break in apertura, entra nella modalità “ingiocabile”. I rimbalzi particolari, su un erba su cui la palla schizza in maniera importante, sembrano fatti a posta per i movimenti di Bublik che disegna un tennis d’altissima qualità. Poco da fare per Medvedev nell’ottavo game, costretto a cedere a zero il suo turno alla battuta e non realizzando alcun quindici nel gioco successivo. Conclusione: 6-3.

Nel secondo set il russo si trova sovente con le spalle al muro, messo sotto pressione dai colpi potenti e di talento dell’avversario. Due palle break nel terzo e una nel settimo gioco vengono cancellate, mentre Bublik conserva il proprio sangue freddo nell’annullare un set-point nel decimo. Si va al tie-break e niente da fare per il moscovita, costretto ad arrendersi sul 7-4 e a stringere la mano a un rivale più bravo.

Leggendo le statistiche, si prende atto di 11 ace per entrambi i giocatori, con Bublik che però ha sfoderato percentuali di efficienza importanti: 79% dei punti vinti con la prima di servizio, 67% con la seconda, 31 vincenti e 20 errori gratuiti.