ATP Halle 2025, Zverev sfiderà Sonego. Medvedev ai quarti

Buona la prima per Alexander Zverev nel torneo ATP 500 di Halle. Sull’erba di casa, il tennista tedesco ha vinto all’esordio, superando nettamente in due set l’americano Marcos Giron con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La testa di serie numero due affronterà ora agli ottavi Lorenzo Sonego, che ieri ha battuto un altro tedesco Jan-Lennard Struff.

Esordio vincente anche per Karen Khachanov. Il russo ha sconfitto il belga Zizou Bergs, reduce dalla finale di ‘s-Hertogenbosch, in due set per 7-5 6-3 e adesso se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime.

Si è delineato anche il primo quarto di finale del torneo. Tra i migliori otto ci sarà l’americano Alex Michelsen, che ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6 7-5, confermando le difficoltà dell’ellenico in un 2025 dove proprio non riesce ad avere una svolta.

Michelsen affronterà ora il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero tre, che si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Halle dopo aver battuto anche lui in due set il francese Quentin Halys per 6-2 7-5 in un’ora e otto minuti di gioco.