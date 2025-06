ATP Halle 2025, Zverev e Medvedev riaccendono la rivalità. Bublik e Khachanov sognano la finale

Scatta il giorno delle semifinali all’ATP 500 di Halle. L’Italia purtroppo ha perso un giorno dopo l’altro i suoi protagonisti, in particolare Jannik Sinner, che ha salutato il torneo tedesco addirittura agli ottavi contro Alexander Bublik. Eliminati anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, entrambi sconfitti da Alexander Zverev dopo due ottime prestazioni che non sono bastate agli azzurri.

Proprio il tedesco è sicuramente il giocatore più atteso in quel di Halle e va a caccia di quel titolo che invece gli è sfuggito in quel di Stoccarda. Per raggiungere la seconda finale consecutiva sull’erba di casa, Zverev, però, dovrà prima battere uno dei suoi storici rivali, il russo Daniil Medvedev, che si sta proprio ritrovando in quel di Halle.

Si tratta del ventesimo scontro tra il russo ed il tedesco, con il numero undici del mondo che è in vantaggio per 12-7 nei precedenti. Tra Zverev e Medvedev non è mai una semplice partita, complice anche una serie di discussioni nelle sfide passate non solo in campo, ma poi anche fuori ai microfoni della stampa.

Nella parte alta del tabellone, invece, a contendersi un posto in finale saranno Alexander Bublik e Karen Khachanov. Il kazako, giustiziere di Jannik Sinner, non gioca una finale ATP dal marzo dell’anno scorso e va a caccia del secondo titolo della carriera sull’erba di Halle, confermandosi un torneo speciale per il numero 45 del mondo.

Anche il russo cerca la prima finale stagionale e soprattutto non è mai riuscito a raggiungere in carriera l’ultimo atto in un torneo sull’erba, visto che finora ha giocato undici finali tutte sul cemento. Ad Halle sta disputando un ottimo torneo, avvicinandosi al meglio a Wimbledon, dove raggiunse i quarti nel 2021.