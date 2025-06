ATP Halle 2025, Sonego sfiora la vittoria con Zverev. L’azzurro cede solo al tie-break decisivo

Lorenzo Sonego sfiora una splendida vittoria negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle contro Alexander Zverev. Il tennista piemontese mette grande paura al numero tre del mondo, ma alla fine cede solamente al tie-break decisivo con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di battaglia. Una bella prestazione quella del piemontese anche se non è bastato per ottenere un successo che gli avrebbe dato certamente ancora più fiducia in vista di Wimbledon.

Sono dieci gli ace messi a segno da Zverev, mentre sono cinque quelli di Sonego. Un buon rendimento con la prima per l’azzurro, che ha vinto il 71% dei punti con questo colpo, mentre l’80% per il tedesco. Sono 35 i vincenti del numero tre del mondo contro i 25 del piemontese, mentre sono 21 gli errori non forzati di Sonego contro i 18 di Zverev.

Sonego deve subito fronteggiare due palle break, ma ne esce benissimo sempre con il dritto, soprattutto sulla seconda con uno spettacolare passante in corsa. Si segue poi tranquillamente l’andamento dei turni di servizio fino all’ottavo game, quando il piemontese si procura una palla break. L’azzurra sfrutta subito l’occasione con una bella risposta di dritto e con la complicità del tedesco che sbaglia malamente. Sonego chiude così il primo set in suo favore per 6-3.

Anche in apertura di secondo set, Sonego deve affrontare un’altra palla break, ma annulla anche questa con una bella smorzata. Entrambi i tennisti tengono agevolmente i successivi turni in battuta. Zverev si mantiene avanti sul 5-4 e nel decimo gioco si porta sullo 0-40 con tre set point a disposizione. Basta il primo al tedesco, che trova la risposta vincente con il dritto sulla riga.

Nel terzo set c’è grandissimo equilibrio e non ci sono palle break da entrambe le parti. La migliore occasione per Sonego è nell’undicesimo gioco, quando riesce a portare ai vantaggi Zverev, ma anche una riga salva il numero tre al mondo dal concedere una delicata palla break. Si va così al tie-break, che vede subito scappare via il tedesco sul 3-1 e poi sul 4-2. Zverev chiude sul 7-2 e vince una partita complicatissima, conquistando i quarti di finale.