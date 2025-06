ATP Halle 2025, Sonego domina Struff, torna al successo e approda agli ottavi

Vince e convince all’esordio nel torneo ATP di Halle Lorenzo Sonego. Il giocatore italiano, autore di una prova convincente e propositiva, domina 6-3 6-2, in un’ora di gioco, il tedesco Jan-Lennard Struff, ritrova il successo ed approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il tennista piemontese affronterà il vincente della sfida di domani tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Marcos Giron.

Inizio convincente per il giocatore italiano che tiene a zero il servizio d’apertura, il veterano tedesco ribatte, a 30, per l’1-1 in un gioco in cui serve quattro prime palle su sei. Il piemontese conferma l’ottimo avvio di partito con il 2-1 siglato nuovamente a zero e con il break del 3-1 ottenuto alla seconda opportunità dopo aver condotto per 0-40. Il tennista italiano legittima il suo vantaggio con il 4-1 siglato, con il vincente di diritto, dopo aver rimontato da 15-30, il suo avversario si affida alla combinazione servizio-diritto per accorciare sul 4-2. Sonego si porta sul 5-2 con il terzo turno di battuta a zero e chiude i conti nel nono gioco, momento in cui annulla due palle break, si procura il set point con una magia sotto rete e firma il 6-3 con il diritto vincente.

Il veterano teutonico apre la seconda frazione con l’1-0, il suo rivale è pronto a replicare, a 0, per l’1-1. Nel terzo game il numero 103 del ranking deve ricorrere alla prima per siglare il 2-1, l’italiano piazza due ace per firmare, a 15, il 2-2. L’equilibrio si rompe nel quinto gioco quando il numero 46 ATP rimonta da 30-0, mette sotto pressione il rivale e con il diritto vincente timbra il break. Sonego continua ad essere solido al servizio, firma il 4-2, spinge e porta a casa il secondo break per il 5-2, prologo della chiusura definitiva. Il piemontese non trema nel momento della verità, annulla la palla break e trasforma il match point per il definitivo 6-2.

Sonego piazza 4 ace, commette un doppio fallo, mette dentro il 75% di prime, contro il 67% dell’avversario, e ottiene l’83% di punti sulla prima di servizio. L’italiano mette a segno 20 vincenti contro 10 errori gratuiti, il tedesco chiude con il saldo negativo di -1 in virtù di 14 vincenti e 15 gratuiti.