ATP Halle 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori schiantano Auger-Aliassime/Shapovalov e volano in finale!

I detentori del titolo tornano in finale nel tabellone di doppio maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’erba outdoor di Halle, in Germania: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2, schiantano la coppia canadese composta da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, liquidata con un duplice 6-2 in 49 minuti di gioco.

Gli azzurri proveranno a bissare il successo dello scorso anno nell’ultimo atto in programma domenica 22 giugno alle ore 12.30. Difficile dire quali avversari affronteranno in finale: nella parte alta del tabellone devono ancora giocarsi i quarti di finale, dunque sono ancora quattro le coppie in corsa per l’altro posto in palio nell’atto conclusivo.

Nel primo set i due game iniziali finiscono al punto decisivo, ed in entrambi i casi a spuntarla sono gli azzurri, che subito si portano sul 2-0. I canadesi restano in scia alla coppi italiana fino al 2-3, poi cedono definitivamente, con Bolelli e Vavassori che piazzano un parziale di 12 punti a 4 che consente loro, grazie al break a quindici nel settimo game, di chiudere i conti sul 6-2 in 24 minuti.

Nella seconda frazione gli azzurri mancano due palle break in apertura, con i nordamericani che si salvano al deciding point, ma la superiorità della coppia italiana si manifesta poco dopo, quando Bolelli e Vavassori inanellano cinque game consecutivi, centrando lo strappo a trenta nel terzo game ed a quindici nel quinto, volando rapidamente sul 5-1. Gli azzurri non concedono nulla agli avversari e vanno a conquistare la finale col 6-2 in 25 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio mostrato in campo da parte degli azzurri, che conquistano 54 punti contro i 34 degli avversari, sfruttando 4 delle 8 palle break avute a disposizione in 5 game e cancellando l’unica opportunità concessa in avvio ai canadesi. La differenza sostanziale tra le due coppie sta tutta nei punti vinti con la prima di servizio, con Bolelli e Vavassori che si attestano all’87% ed i nordamericani che si fermano al 55%.