ATP Halle 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale in doppio

Inizia con un bel successo il cammino nel tabellone di doppio maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’erba outdoor di Halle, in Germania, degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2, che nel primo turno superano la coppia composta dal brasiliano Marcelo Melo e dal tedesco Alexander Zverev, sconfitti per 7-6 (4) 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco, e nei quarti di finale affronteranno gli statunitensi Jackson Withrow e Nathaniel Lammons.

Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point nel terzo game, ma nel quarto non riescono a sfruttare quattro palle break consecutive dallo 0-40. Nel settimo gioco è ancora la coppia italiana a dover risalire dal 30-40, mentre nel dodicesimo game sono Melo e Zverev a dover cancellare un set point al punto decisivo. Tante occasioni, ma l’equilibrio non si spezza, e si va al tiebreak: dallo 0-1 gli azzurri infilano 4 punti e scappano sul 4-1, poi difendono il minibreak di vantaggio e si procurano altri tre set point sul 6-3. La seconda occasione è quella propizia per incamerare il parziale, con Bolelli e Vavassori che chiudono sul 7-4 dopo 56 minuti.

Nella seconda frazione sono Melo e Zverev i primi ad andare in difficoltà, ma gli azzurri mancano due occasioni di break dal 30-40 del quinto game. Nell’ottavo gioco è la coppia italiana a dover risalire dal 15-40, ma gli azzurri riescono a cancellare tre break point consecutivi. Dal 4-5 Bolelli e Vavassori piazzano l’allungo decisivo con un parziale di 12 punti a 3, trovando l’unico break dell’intero match, a quindici, nell’undicesimo gioco, ed andando poi a conquistare l’accesso ai quarti al secondo match point per il 7-5 in 46 minuti.

Le statistiche indicano un leggero predominio degli azzurri nelle voci principali, con 75 punti conquistati contro i 62 degli avversari, pur sfruttando una sola delle otto palle break avute a disposizione, ma cancellando tutte le sei opportunità concesse a Melo e Zverev. Bolelli e Vavassori fanno meglio con la prima di servizio, 86%-71%, mentre il brasiliano ed il tedesco sono leggermente più incisivi con la seconda, 59%-53%.