ATP Halle 2025: Medvedev subito avanti, Darderi colpo sfiorato con Tsitsipas

Si va a chiudere la prima giornata all’ATP 500 di Halle, con cinque partite nel programma odierno che inaugurano la parte più ricca della stagione su erba, comprendendo anche i fatti del Queen’s. Anche debutti pesanti quest’oggi, come andiamo a vedere.

Innanzitutto, da rimarcare la prima volta in un torneo senza lo status di testa di serie di Stefanos Tsitsipas, che non si trovava nella situazione da sei anni. Gli ci vogliono però due ore di gran fatica per battere Luciano Darderi: performance che depone sicuramente a favore dell’italiano, molto meno a favore del greco, che con l’erba ha un rapporto molto raramente nato.

Al via anche il torneo della testa di serie numero 3: per Daniil Medvedev nessun problema, dato che il russo si libera per 6-3 6-3 del tedesco Daniel Altmaier, che non si può sicuramente definire giocatore da erba (è il rosso la sua superficie prediletta). Sarà interessante vedere il già semifinalista di Wimbledon di scena contro il francese Quentin Halys.

Definito l’avversario potenziale di Jannik Sinner qualora il numero 1 del mondo venisse a capo del quasi omonimo tedesco Yannick Hanfmann. Sul piatto c’è una possibile nuova sfida al kazako Alexander Bublik, capace di un doppio 6-4 sul francese Alexandre Muller. In sostanza, c’è la possibilità di assistere a un mix tra sfida importante e spettacolo. A tal proposito, gran recupero dell’ungherese Fabian Marozsan sul serbo Miomir Kecmanovic in uno dei due match lunghi odierni (dell’altro s’è detto).

ATP HALLE 2025: RISULTATI DI OGGI

Bublik (KAZ)-Muller (FRA) 6-4 6-4

Marozsan (HUN)-Kecmanovic (SRB) 6-7(3) 6-4 6-4

Tsitsipas (GRE)-Darderi (ITA) 6-4 3-6

Halys (FRA)-Bonzi (FRA) [Q] 6-4 6-4

Medvedev [3]-Altmaier (GER) [WC] 6-3 6-3