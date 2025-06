ATP Halle 2025: Medvedev-Bublik la finale, per Bolelli/Vavassori la chance in doppio

Domenica ricca, quella di Halle, ma volendo questo discorso si potrebbe estendere a diversi fronti lontani perché in questa seconda settimana di stagione su erba è davvero accaduto di tutto. Cominciamo però dai fatti di Germania.

In territorio tedesco la finale di singolare vedrà di fronte Daniil Medvedev e Alexander Bublik: è un 6-0 ufficiale, ma 7-0 reale, quello che si narra nei precedenti, con un solo set vinto dal kazako. C’è un però: siamo forse nelle settimane migliori di Bublik, che può puntare mai come oggi a battere il suo concittadino (sono entrambi nati a Mosca) dopo aver messo in fila Sinner, Machac e Khachanov uno dietro l’altro. Dall’altra parte va detto che Medvedev, alla sua prima finale del 2025 dopo parecchio penare, si è dimostrato all’altezza della situazione in una durissima semifinale contro Zverev, cui ha nuovamente impedito di conquistare un torneo che sembra per lui maledetto.

Ma quest’oggi c’è anche la finale di doppio, e qui sono i colori italiani a essere interessati visto che troviamo Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’impegno è quello della difesa del titolo conquistato nel 2024, e quasi incredibilmente l’ultimo atto è l’esatta replica di quello di un anno fa. Dall’altra parte della rete, infatti, ci saranno di nuovo Kevin Krawietz e Tim Puetz, battuti nel 2024 in due tie-break. Il conto dei precedenti, tutti facenti parte dell’ultimo anno e mezzo, dice 3-2 a favore dei due italiani, che vincendo salirebbero al numero 5 della Race.

Il tutto al termine di una settimana d’erba che ha visto accadere davvero di tutto: i continui salvataggi di Alcaraz al Queen’s (sfiderà Lehecka in finale), la caduta anche di Aryna Sabalenka a Berlino, nel locale WTA 500 (e contro Marketa Vondrousova, ex vincitrice di Wimbledon, non una qualsiasi), Errani/Paolini in finale sempre nella capitale tedesca. Un po’ come a dire che i prati regalano sempre una frase: aspettarsi l’inaspettato.