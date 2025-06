ATP Halle 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno

Definitiva la composizione del tabellone dell’ATP 500 di Halle, che a partire da lunedì è destinato a segnare il ritorno sulle scene internazionali di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo difende la vittoria di un anno fa, ed è atteso al ritorno a pochi giorni di distanza dalla sconfitta in finale al Roland Garros, che lo ha segnato anche se l’atteggiamento, almeno nelle sue parole, sembra quello giusto per superarlo.

L’inizio sarà contro un qualificato, e in questo senso è del tutto impossibile avere un vero quadro della situazione. I nomi, allo stato attuale delle cose, possono essere Benjamin Bonzi (Francia, 3-0), Li Tu (Australia, 0-0), Laslo Djere (Serbia, 2-2), Jesper de Jong (Paesi Bassi, 2-0), Nicolas Jarry (Cile, 2-1), Yannick Hanfmann (Germania, 2-0), Justin Engel (Germania, 0-0), Sebastian Ofner (Austria, 0-0 finto: è 1-0 per finale di Ortisei 2019).

I conti di maggior spessore iniziano al secondo turno: da una parte il francese Alexandre Muller (1-0, primo turno del poi infausto Roland Garros 2023), dall’altra Alexander Bublik, e con il kazako è fin troppo recente il precedente dei quarti di Parigi che ha portato con sé un 6-1 7-5 6-0. Curiosamente, Bublik ha sì vinto a Halle con Jannik l’unico precedente, ma per ritiro dell’altoatesino nei quarti quando egli era sotto 7-5 2-0.

A livello di quarti può esserci un po’ di tutto: dall’amico polacco Hubert Hurkacz al ceco Tomas Machac, che si affrontano al primo turno, passando per l’ungherese Fabian Marozsan, che l’anno scorso si prese uno dei due punti acrobatici per eccellenza di Jannik (l’altro “toccò” a Griekspoor) e, in misura minore dato il momento, per il serbo Miomir Kecmanovic. Nulla che faccia paura, tutto che merita rispetto.

In caso di semifinale, sono tre i nomi principali destinati a colpire: il russo Andrey Rublev, qui finalista due volte, il russo Karen Khachanov, atteso però da un complesso primo turno con il belga Zizou Bergs, e il canadese Felix Auger-Aliassime, che di Khachanov potrebbe essere avversario di secondo turno. Soprattutto il confronto con Rublev per Sinner ormai è un classico: ultima riprova al Roland Garros, dove tre set secchi agli ottavi sono risultati sufficienti.

Chi c’è dall’altro lato del tabellone, quello destinato a designare l’altro finalista? Molti. In primis Alexander Zverev, che, al netto di tutto, è da considerare il secondo favorito del torneo. Forse l’unico vero avversario è Daniil Medvedev, qualora il russo trovasse una buona settimana (tre finali sulla superficie, di cui una vinta, e due semifinali a Wimbledon le ha): per il resto, la sensazione è che trovare un altro candidato all’ultimo atto significhi doversi affidare a un’improvvisa follia positiva del canadese Denis Shapovalov o a qualche sorpresa invero non attesa allo stato attuale delle cose.