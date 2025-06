ATP Halle 2025: Cobolli ci prova, ma Zverev va in semifinale

Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale nell’ATP 500 di Halle. L’azzurro si ritrova a dover cedere, come toccato già ieri a Lorenzo Sonego, di fronte ad Alexander Zverev. Il tedesco padrone di casa chiude per 6-4 7-6(6) e ora attende il russo Daniil Medvedev per quello che sarà il ventesimo capitolo di una rivalità sportiva tendente finora all’ex numero 1 (12-7).

Primo game, primo break per Zverev, che parte davvero forte per togliere la battuta al giocatore capitolino. Le chance di recupero Cobolli le ha subito, ma il tedesco, tra cinque prime in fila inframmezzate da una fuga al bagno (dalla gestualità, facile immaginare proteste del suo stomaco), non si fa pregare e tiene la battuta. L’andamento del parziale ha dei tratti un po’ particolari: il numero 3 ATP risale un’altra volta da 0-40, ma stavolta i punti girano in modo ben diverso, con annesso punto sul 30-40 da oltre 30 colpi. Nel complesso, il seguito del set offre comunque momenti di gran tennis, che fa capire tanti dei miglioramenti di Cobolli sia sulla superficie che in generale, ma le chance di trovare il break non arrivano più. Alla fine dei conti è 6-4 Zverev.

Il secondo parziale ha sfumature un po’ diverse, nel senso che nei primi quattro game accade l’equivalente del nulla. Qualcosa di concreto accade sul 2-2, quando è Cobolli a doversi salvare da due chance che permetterebbero al suo avversario di allungare. Le migliori chance le ha però il classe 2002, che in particolare sul 4-3 riesce a trovarsi sul 15-30, incontrando la resistenza attiva dell’uomo che già lo aveva eliminato al Roland Garros. Si arriva al tie-break dopo un altro game recuperato da Zverev da sotto 0-30. Minibreak tedesco sul 2-1, recupero italiano sul 3-2, poi si seguono i servizi fino al match point Zverev: servizio e dritto Cobolli, 6-6. Nel punto successivo, però, il tedesco gioca un punto irreale: secondo match point, stavolta col servizio e stavolta con la prima vincente.

Al di là di tutto, match equilibrato su quasi tutti i numeri, e va detto che Flavio neanche ha servito male (70% prime in campo, 73% punti vinti con essa); il problema è l’80% e 81% dall’altra parte, numeri che fanno capire la ragione per cui Zverev, volendo, sull’erba potrebbe fare molto meglio di quel che ha finora fatto.