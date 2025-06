ATP Halle 2025, chi affronterà Jannik Sinner: i possibili incroci turno per turno

Jannik Sinner tornerà in campo al torneo ATP 500 di Halle dopo aver perso la finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha avuto modo di pensare sull’atto conclusivo giocato domenica scorsa, dove ha avuto a disposizione tre match-point consecutivi prima di subire la rimonta dell’iberico. Si cambia superficie e ci si trasferisce sull’erba, dove il numero 1 del mondo sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in Germania.

Il cammino del fuoriclasse altoatesino non sarà dei più semplici dopo un esordio sulla carta comodo contro un qualificato. Al secondo turno dovrà verosimilmente fare i conti con il kazako Aleksandr Bublik, favorito contro il francese Alexandre Muller: i precedenti sono in favore dell’azzurro per 4-1, l’ultimo risale ai recenti quarti di finale del Roland Garros, ma l’unico successo di Bublik ebbe luogo proprio ad Halle nel 2023, quando approfittò del ritiro del nostro portacolori sul punteggio di 7-5, 2-0 in suo favore.

Attenzione poi ai quarti di finale: vero che in quello spicchio figura il ceco Tomas Machac (numero 7 del seeding), ma il polacco Hubert Hurkacz è un portento sull’erba (semifinalista a Wimbledon 2021 contro Matteo Berrettini) e ha i mezzi per superare quello scoglio e poi il vincente di Marozsan-Kecmanovic. Sinner è in vantaggio per 3-2 nei precedenti con Hurkacz: vinse la finale di Halle lo scorso anno e gli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo nel 2023, perse i quarti a Dubai nel 2022 e la finale del Masters 1000 di Miami nel 2021 ma quello era davvero un altro giocatore rispetto all’attuale numero 1 del mondo.

Spingendosi ancora più in là si può pensare a una semifinale contro il russo Andrey Rublev, numero 4 del seeding atteso da un qualificato, dal vincente di Martinez-Etcheverry e poi da chi avrà la meglio nello spicchio che prevede la sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e un qualificato e il confronto tra il russo Karen Khachanov e il belga Zizou Bergs. Sinner conduce per 7-3 negli scontri diretti con il russo: l’ultimo risale agli ottavi del Roland Garros, negli ultimi sei si registra un solo successo del russo (ai quarti del Masters 1000 del Canada della scorsa estate).

La teorica finale sarebbe contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo atteso nell’ordine dallo statunitense Marcos Giron, dal vincente di Struff-Sonego, da chi avrà la meglio nello spicchio con Humbert-Shapovalov e Fonseca-Cobolli, dal russo Daniil Medvedev o dal greco Stefanos Tsitsipas o dall’argentino Francisco Cerundolo (favoriti in quella parte). Il padrone di casa è in vantaggio per 4-3 nei precedenti con Sinner, che ha però vinto gli ultimi due: la finale degli Australian Open 2025 e la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2024, i successi del teutonico risalgono tra il 2020 e il 2023.

TABELLONE JANNIK SINNER AD HALLE

Primo turno: qualificato.

Secondo turno: Bublik/Muller.

Quarti di finale: Hurkacz/Machac/Marozsan/Kecmanovic.

Semifinale: Rublev/Khachanov/Auger-Aliassime.

Finale: Zverev/Medvedev/Tsitsipas/Cerundolo.