ATP Halle 2025: Bublik non si ferma, sfiderà Khachanov. Zverev-Medvedev, capitolo 20

Si potrebbe quasi definire Halle, allo stato attuale delle cose, il luogo dove, improvvisamente, si rivede una notevole quantità di tennisti russi o di origine russa tutti nelle fasi finali di un torneo. Del resto, al penultimo atto dell’ATP 500 tedesco ci sono Alexander Bublik, Karen Khachanov e Daniil Medvedev: uno rappresenta il Kazakistan, ma è nato a Mosca, mentre gli altri due sono della madrepatria. Il quarto, Alexander Zverev, è un caso molto diverso: nato e cresciuto ad Amburgo, e a essere russi sono i genitori. Lui, però, pur conscio di tali origini, si è sempre (ovviamente, visto che nel Paese ci ha passato tutta la vita) tedesco.

Veniamo al lato agonistico, partendo da Zverev, che è quello che ha avuto la vita forse più difficile nel match odierno contro Flavio Cobolli, quasi in grado di strappargli un set. Per lui ci sarà un più che vivo (e non redivivo, perché non si può definire tale) Medvedev, che regola abbastanza tranquillamente l’americano Alex Michelsen. Sarà il confronto numero 20 tra di loro, ed è una delle rivalità tennistiche più frequenti rimaste nell’attuale panorama.

Dall’altra parte del tabellone, invece, continua la corsa di Bublik, che si complica un po’ la vita nel parziale d’apertura, ma batte il ceco Tomas Machac in due parziali. Ora attende Khachanov, che ha il compito più facile di tutti concedendo cinque soli giochi all’argentino Tomas Martin Etcheverry, che non può non aver sentito lo sforzo del match di ieri contro Andrey Rublev. In questo senso migliore lo sforzo di Cobolli, che veniva anch’egli da due battaglie durissime.

Zverev è alla ricerca del primo titolo a Halle, dove ha perso in finale sia nel 2016 (derby con Florian Mayer, ultima vittoria tedesca) che nel 2017 (la nona delle dieci volte di Roger Federer). Bublik, invece, è a caccia del bis, mentre un russo in gara per la madrepatria non porta a casa il torneo dal tris del 2002 di Yevgeny Kafelnikov.

ATP HALLE 2025: RISULTATI DI OGGI

Bublik (KAZ)-Machac (CZE) [7] 7-6(2) 6-3

Khachanov [8]-Etcheverry (ARG) 6-3 6-2

Medvedev [3]-Michelsen (USA) 6-4 6-3

Zverev (GER) [2]-Cobolli (ITA) 6- 7-6(6)